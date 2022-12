Calciomercato Verona, sondaggio per il colpo a gennaio: la notizia – CM24

L’Hellas Verona sta lavorando per il futuro e, il colpo di calciomercato, potrebbe vedere un nuovo titolare per il club scaligero. La notizia è legata a quello che per l’Hellas sarebbe un colpo tanto gradito e importante per esperienza e qualità da dare ad una squadra che avrà il compito di ritrovarsi quando si tornerà in campo a gennaio, per la corsa salvezza.

Calciomercato Verona, colpo per gennaio: la notizia

Cerca di risollevarsi il Verona e molto passerà dal mercato. La situazione di classifica non è brillante e l’Hellas dovrà operare sul calciomercato per dare “nuova vita” all’organico del nuovo allenatore.

Ripartire a gennaio e farlo magari con nuovi tasselli, nelle intenzioni del club veneto che vorrà risollevarsi già nei primi match di gennaio, avanzando già da ora i primi passi verso quello che sarà il calciomercato di riparazione.

Secondo quanto raccolto dalla redazione di Calciomercato24.com, l’Hellas Verona starebbe infatti lavorando per l’imminente calciomercato, così da ottenere la tanto desiderata salvezza. Dopo aver sistemato la situazione in panchina, sarà tempo di piazzare colpi importanti. L’idea è quella di riportare Marco Benassi al Verona, già nell’imminente gennaio, per rinforzare la rosa a disposizione di Zaffaroni, nuovo tecnico degli scaligeri.

Mercato Verona, colpo Benassi: i dettagli dell’operazione

Secondo le informazioni raccolte dalla nostra redazione, l’Hellas Verona starebbe ragionando sulla possibilità di prendere in prestito Marco Benassi, dalla Fiorentina. Sei mesi di prestito, con opzione di riscatto, perché è quella chiesta dal club viola. La stessa Fiorentina lo libererebbe con la condizione di riscatto automatico, qualora l’Hellas dovesse poi trovare la salvezza, a fine stagione. La trattativa è aperta e i viola potrebbero cedere solo di fronte a tale possibilità, non mando via Marco Benassi in prestito secco.

Ultime Verona, c’è anche il Modena su Benassi: le ultime

Tra i club interessati a Benassi, sembra esserci anche il “suo” Modena, e lo stesso Benassi ha giocato parte della sua esperienza tra i club di Primavera proprio in Emilia Romagna. Per il club di Serie B però sembra complessa la situazione e, lo stesso Benassi, potrebbe dunque cambiare maglia e vestire quella dell’Hellas Verona, restando in Serie A.

