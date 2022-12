Serie A, colpaccio Wilfried Zaha: destinazione scelta ⚪🔵

Scelta la destinazione di Wilfried Zaha, l’obiettivo di calciomercato per una big di Serie A cambierà squadra a gennaio, dopo i diversi rumors che lo hanno riguardato. Accostato di recente ad un club italiano importante, svelata in serata la sua destinazione. Dopo aver inciso in Premier League con il Crystal Palace, ha voglia di giocare la Champions League, soltanto accarezzata nella sua carriera. Ecco dove giocherà l’ivoriano.

Calciomercato, colpo Wilfried Zaha: obiettivo in Serie A

Obiettivo in Serie A, l’ivoriano Wilfried Zaha. Il calciatore del Crystal Palace direbbe addio nel mercato invernale, salutando così il club nel quale ha giocato ed è stato amato, salutando anche però definitivamente la Premier League.

Il motivo dell’addio riguarderebbe dunque la voglia di giocare in una big, andando a giocare le manifestazioni UEFA, troppo lontane dai risultati ottenuti con il Crystal Palace.

Patrick Vieira dunque, allenatore proprio del club britannico, potrebbe perderlo in inverno. In Serie A un club, a sorpresa, lo aveva inserito tra i propri obiettivi. Sul taccuino di Cristiano Giuntoli infatti, per il calciomercato del Napoli, era stato annotato il nome di Wilfried Zaha, come potenziale sostituto di Lozano, di fronte ad una cessione. Ma il futuro dello stesso Zaha, potrebbe essere in Ligue 1.

Tutte le news sul calciomercato italiano e non solo: CLICCA QUI

Mercato Napoli, beffa su Zaha: ecco dove giocherà

Sono i colleghi di Fichajes.net a riportare le ultime di calciomercato, dall’estero, sull’idea di mercato del Napoli, Wilfried Zaha.

Ci saranno comunque i colori biancoazzurri nel suo destino perché, secondo quanto riferiscono i media dall’estero, Wilfrid Zaha sarà il colpo per Igor Tudor al Marsiglia. Il calciatore del Cristyal Palace, però, non avrebbe così la possibilità di giocare immediatamente la Champions League proprio con l’OM, considerando l’eliminazione dalla stessa proprio dai francesi.

LEGGI ANCHE >>> Napoli: doppio infortunio, tegola per Spalletti

Ultime Napoli, Wilfried Zaha stanco di aspettare: va al Marsiglia

Stanco probabilmente di aspettare in Serie A, con il Napoli e anche la Roma che non si sono mai mossi concretamente per lui. Il Marsiglia, in Francia milita comunque tra le prime posizioni e, ai vertici del calcio francese, arriverebbe per giocare poi titolare, Wilfried Zaha.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Napoli, colpo da 100 milioni: i tifosi sognano🤩