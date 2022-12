Juventus: l’annuncio spaventa i tifosi, dove vuole andare

Situazione non facile per la Juve. Fuori dal campo, durante questa pausa Mondiali, è successo di tutto. L’inchiesta plusvalenze è tema di discussione in queste settimane. Giorno dopo giorno escono fuori nuove intercettazioni che aggravano la situazione della società bianconera. Intanto anche sul fronte calciomercato Juve si complicano le cose con il giocatore che ha svelato la sua prossima destinazione. Nel corso di un’intervista ha raccontato tutto: svelati tutti i dettagli.

Calciomercato Juve: conferme dal calciatore, via subito

Il giocatore della Juventus è tornato a parlare del suo futuro. Le ambizioni sono sempre alte e, in questo momento, pare che il club bianconero non può garantire ciò che il calciatore chiede. Ecco perché si fanno sempre più concrete le ipotesi di un addio, che può avvenire già a gennaio 2023.

Arrivano le ultime indiscrezioni su questo affare di mercato che vede coinvolta la Vecchia Signora. Suo malgrado, infatti, la dirigenza dovrà accettare la mossa del giocatore che ha deciso di trasferirsi in una squadra.

Ecco le ultime novità di calciomercato in merito al futuro del centrocampista della Juve Adrien Rabiot.

Rabiot in Premier League, il francese via dalla Juve

Il centrocampista della Juve Rabiot ha parlato del suo futuro: uno degli obiettivi del francese è tornare in Premier League. Già nel 2008 ha vestito la maglia del Manchester City:

“Devo dire che l’atmosfera del calcio inglese è diversa da quella francese o italiana. Anche se ho fatto meno di un anno, è stata un’esperienza positiva. Mi sono sentito molto bene in Inghilterra”, queste le sue parole nel corso della conferenza stampa della Francia. Non è da escludere che dopo la Juventus la Premier League sia la prossima destinazione di Rabiot che ha il contratto in scadenza.

Calciomercato Juve: tre big di Premier League su Rabiot

Il calciatore ha il contratto in scadenza a giugno 2023 con la Juventus e non è da escludere che possa trasferirsi in Inghilterra a parametro zero.

Su di lui è vivo l’interesse di Chelsea, Arsenal e Manchester United che vogliono il centrocampista della Juve Rabiot nel prossimo calciomercato.

