Serie A: stanno comprando il portoghese, colpo stellare 💣

Il campione portoghese è pronto a firmare con una nuova squadra, tanto interesse che si è generato in queste ultime settimane per lui anche in Italia. Il calciomercato di gennaio sarà decisivo per il futuro del calciatore che non vede l’ora di rilanciarsi e iniziare una nuova avventura. Ora arriva anche la scelta del giocatore che è determinato a dire sì ad una squadra in particolare che si è fatta sotto in queste ultime settimane.

Calciomercato Serie A: comprano il portoghese

E’ il suo noto agente Jorge Mendes che sta lavorando con un club in particolare per chiudere l’affare di mercato che potrebbe essere tra i più costosi e attesi del mercato di gennaio dopo i Mondiali. Infatti, il calciatore è pronto nella prossima sessione di calciomercato invernale che potrebbe andar a firmare con un’altra società dopo quello che è accaduto in questi anni.

Il prossimo calciomercato invernale che si aprirà il 1gennaio porterà il giocatore a cambiare maglia, con il suo agente portoghese che sta lavorando per definire l’affare. Joao Felix lascerà l’Atletico Madrid dopo aver disputato 129 partite in cui ha realizzato 33 gol e 18 assist. Tante squadre in Serie A e in Premier League sono sul giocatore, una si è fatta sotto con insistenza.

L’Atletico Madrid può cedere Joao Felix che l’Aston Villa vuole acquistare.

Aston Villa: Joao Felix l’obiettivo di Emery

Secondo quanto riportato dal noto quotidiano spagnolo Marca, è Unai Emery, nuovo allenatore dell’Aston Villa a voler ingaggiare Joao Felix e portarlo a giocare in Premier League subito a gennaio. Un progetto importante e ricco del club inglese che vuole puntare sul calciatore 22enne.

Non sarà facile per gli inglesi, ma al momento sembrano in vantaggio sui club di Serie A: Joao Felix può accettare il trasferimento all’Aston Villa.

Calciomercato: Joao Felix Aston Villa, il prezzo

Joao Felix può lasciare l’Atletico Madrid e firmare con l’Aston Villa quattro anni dopo il suo arrivo in Spagna. L’attaccante portoghese può spingere per approdare in Premier League, dove è arrivata la firma con l’Aston Villa del nuovo allenatore Unai Emery che starebbe spingendo in maniera importante per ottenere la firma del calciatore.

Il talento si sta mettendo in mostra anche ai Mondiali con il Portogallo e l’Aston Villa potrebbe pagare Joao Felix all’Atletico Madrid anche per più di 60 milioni di euro.

