Il futuro di Cristiano Ronaldo sta diventando. Attualmente svincolato e impegnato al Mondiale in Qatar con la sua Nazionale, il campione da oltre 800 gol in carriera non sta incidendo in maniera positiva con la squadra lusitana. Presto potrebbero essere prese delle decisioni importantissime sul suo futuro. A gennaio troverà l’accordo con un nuovo club ma la situazione si sta surriscaldando in questi giorni e le sorprese sono dietro l’angolo.

Calciomercato, futuro Cristiano Ronaldo: niente Al-Nassr

Duecento milioni a stagione per i prossimi due anni e mezzo: è questa la proposta che l’Al-Nassr ha fatto a Cristiano Ronaldo per il futuro. Il campione portoghese, attualmente impegnato al Mondiale, sembrava ad un passo dalla firma con il club saudita ma le sue scelte potrebbero essere molto diverse dalla situazione attuale.

Intanto con il Portogallo la situazione non è delle migliori. Nella partita più importante, fino a questo momento, del Mondiale, Cristiano Ronaldo è partito dalla panchina. Al ct Santos non sono piaciute le parole del portoghese all’uscita dal campo durante l’ultima partita del girone contro la Corea del Sud. La sostituzione aveva provocato la rabbia del campione e un botta e risposta che non è sfuggito alle telecamere: “Hai sempre una fottuta fretta di sostituirmi, stai attento con me”.

Il futuro di Cristiano Ronaldo è ancora in bilico: dove giocherà? L’Al-Nassr ha fatto la sua proposta, gigantesca: ora toccherà all’attaccante scegliere se firmare o provare ancora una nuova avventura.

Calciomercato, futuro Cristiano Ronaldo: le sue parole

Il futuro di Cristiano Ronaldo sarà all’Al-Nassr? Il campione portoghese potrebbe finire la carriera ricoperto d’oro ma in un campionato semi-sconosciuto. Le sue scelte ufficiali e definitive saranno prese solo a Mondiale terminato, ma intanto è lo stesso calciatore a riaccendere una speranza nei tifosi di tutta Europa.

Al termine di Portogallo Svizzera, all’uscita dallo stadio si è soffermato per qualche secondo ai microfoni del quotidiano “Record”. Ha negato l’accordo con l’Al Nassr, a suon di milioni, come reso noto da fonti spagnole.

Lasciando il Lusail Stadium dopo il successo sulla Svizzera, infatti, Cristiano Ronaldo ha negato qualsiasi accordo con l’Al-Nassr, affermando: “No, non è vero”.



Futuro Cristiano Ronaldo: speranza Sporting Lisbona

Il Mondiale potrebbe aver riacceso la passione di Cristiano Ronaldo che sta ancora decidendo il suo futuro. Le ultime notizie parlano di accordo imminente a suon di milioni con l’Al-Nassr per chiudere la carriera in Asia. Ma le parole del fenomeno portoghese dopo la partita con la Svizzera hanno riacceso l’entusiasmo dei tifosi dello Sporting Lisbona che vorrebbero chiudesse la carriera lì dove l’ha iniziata. Tra circa un mese la verità: si deciderà il futuro di Cristiano Ronaldo.

