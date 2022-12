Roma: acquisto a gennaio, la reazione dei tifosi 💣

La Roma di Jose Mourinho vuole rinforzare la rosa attraverso il calciomercato e vuole farlo portando alla corte dell’allenatore portoghese giocatori che conosce bene e che da sempre l’hanno stupito. Ci sono diverse occasioni che si possono venire a creare anche per la Roma grazie al calciomercato post Mondiali. Intanto, su una di queste sono appena arrivati aggiornamenti molto importanti che fanno scattare la reazione dei tifosi giallorossi.

Calciomercato: colpo per gennaio

Diversi i settori che la Roma vuole andare a rinforzare attraverso il mercato di gennaio. Tra questi ci sono anche quelli che riguardano gli esterni. La società già sta lavorando a delle uscite e con esse ci saranno senza dubbio anche delle entrate di livello. Il club italiano è in trattativa con diversi club per provare ad accontentare l’allenatore che vuole continuare il suo progetto di crescita. In uscita ci saranno diversi giocatori tra cui Karsdorp dopo la lite con il tecnico portoghese.

Per questo motivo sarà necessario rinforzare il ruolo di laterale destro, dove dal Barcellona potrebbe arrivare Bellerin alla Roma, ma ora ci sono nuove notizie in merito a questo tipo di operazione di mercato post Mondiali. Sembra che la Roma non sia disposta a pagare la cifra richiesta dal club spagnolo e dal giocatore.

Sembra saltato il trasferimento di Bellerin alla Roma dal Barcellona.

Roma: salta il trasferimento di Bellerin

Secondo il quotidiano spagnolo Marca, la Roma avrebbe deciso di fare un passo indietro per quanto riguarda l’ingaggio di Hector Bellerin in vista del mercato di gennaio.

La società italiana ritiene che sarebbe meglio ingaggiarlo la prossima estate, visto che andrà in scadenza di contratto e può arrivare come colpo a zero. Il Barcellona per cedere Bellerin alla Roma ha chiesto troppo secondo i giallorossi che allora aspetteranno sei mesi per prenderlo gratis.

Roma: Bellerin resta al Barcellona

Niente da fare quindi, Bellerin non andrà alla Roma a gennaio e resterà al Barcellona andando in scadenza di contratto, a meno che un altro club in Europa decida di puntare forte su di lui. Ci sono diverse possibilità sempre aperte in Italia, come Juventus e Milan che possono pensare di rinforzarsi, lo stesso vale per l’Inter, ma solo in caso di cessione di Dumfries.

