Lazio: si sblocca il rinnovo, accordo totale 💣

Tante le voci di calciomercato sui giocatori della Lazio che possono andar via in vista del 2023. Perché dopo i Mondiali ci saranno tanti milioni che le big straniere inizieranno a far circolare e anche la società biancoceleste potrebbe ritrovarsi compresa in questo giro. Ci sono diversi campioni corteggiati della società italiana che possono pensar di andar via per iniziare un nuovo progetto. Tra questi quelli più forti e considerati intoccabili dai tifosi.

Calciomercato Lazio: rinnovi e cessioni

E’ per questo motivo che la Lazio nel nuovo progetto con Sarri spinge per rinnovare i contratti di diversi calciatori. C’è da risolvere il caso Luis Alberto con i continui problemi con Maurizio Sarri, potrebbe anche essere ceduto in estate o stesso a gennaio. Da capire, invece, quello che sarà il futuro di altri giocatori top, perché le loro cessioni porterebbero tanti milioni e farebbero comodo alla società che andrebbe ad investire in maniera importante su nuovi arrivi.

Un passo che però sta provando a compiere la società ora con Tare e Lotito è proprio quello di andare a rinnovare i contratti di Felipe Anderson e Milinkovic Savic con la Lazio, tra i due migliori giocatori del club capitolino.

Una svolta potrebbe arrivare ora che la Lazio sta trattando il rinnovo di Felipe Anderson.

Lazio: rinnovo Felipe Anderson, accordo

Nelle ultime ore si è parlato tanto di Milinkovic Savic con le parole di Lotito che però ha frenato al momento, tutto rimandato al prossimo anno, con la sua cessione sempre più vicina. Ma, come svelato da La Gazzetta dello Sport, nelle ultime settimane c’è stata una notevole accelerazione nella trattativa per il rinnovo di Felipe Anderson con la Lazio. Il ritorno del brasiliano è stata una mossa vincente e ora con Sarri sta diventando sempre più fondamentale.

Rinnovo Felipe Anderson Lazio: le cifre

L’attale contratto di Felipe Anderson con la Lazio sarà rinnovato perché è in scadenza nel 2024. L’intenzione della società è quella di prolungare fino al 2027, con tanto di ritocco dello stipendio, che salirà fino a 3 milioni di euro, bonus compresi. Una mossa che accontenterà anche lo stesso giocatore, determinato sempre di più a firmare ancora con la Lazio.

