Ultim’ora, dimissioni a sorpresa del portoghese: ecco chi arriva al suo posto

Ultim’ora che ha spiazzato tutti gli addetti ai lavori, il portoghese si è dimesso dal ruolo di allenatore. Lo ha annunciato nella conferenza che si era organizzata e ha spiegato i motivi che lo hanno spinto alla scelta. Ora, con un posto vacante in panchina, ci sarà bisogno di scegliere nuovamente una nuova guida tecnica per il progetto da portare avanti. Le dimissioni sono arrivate in piena notte e nel corso dei Mondiali in Qatar.

Ultim’ora, dimissioni del tecnico portoghese: la notizia

Il Mondiale in Qatar sta facendo da protagonista in questo momento di sosta per i campionati ed è proprio a seguito della partita di ieri, che è arrivata la notizia sul portoghese.

L’allenatore ha deciso di dimettersi, spiazzando un po’ tutti dopo quanto aveva comunque fatto vedere di buono. L’annuncio è arrivato da parte dello stesso allenatore, che ha comunicato così il suo addio alla stampa.

L’allenatore portoghese, Paulo Bento, si è dimesso dalla Corea del Sud. Dopo la pesante sconfitta, ma dopo un gran cammino fatto ai Mondiali, l’allenatore della Federazione asiatica ha alzato bandiera bianca. Per il futuro, la guida tecnica della Corea dovrà essere affidata ad un altro selezionatore.

Corea del Sud, le dimissioni di Paulo Bento

Ne ha parlato quasi commosso alla stampa, l’ormai ex CT della Corea del Sud, Paulo Bento. Ha rassegnato le dimissioni, dopo un incarico di ben quattro anni e mezzo, considerando il suo approdo in panchina nel 2018, a metà agosto. Ecco le sue parole in conferenza stampa: “Siamo stati eliminati ai Mondiali, ora è tempo di pensare al futuro. E il mio futuro non sarà con la Corea”.

Ultime Corea del Sud, chi arriva al posto di Bento?

Non è ancora deciso il sostituto del tecnico portoghese, Paulo Bento, per il ruolo da CT della Corea. La sensazione è che gli asiatici possano prendere spunto dalla Nazionale giapponese che ha scelto un tecnico “di casa”, portando avanti un progetto importante per la propria Federazione. Non più un tecnico europeista, ma toccherà capire chi sarà il più adatto per allenare Son, Kim e gli altri talenti coreani.

