Napoli: doppio infortunio, tegola per Spalletti

Tegola per Luciano Spalletti a pochi giorni dall’inizio del ritiro invernale del Napoli in Turchia. Nel corso della preparazione in vista dell’amichevole di domani contro l’Antalyaspor, il tecnico azzurro è stato infatti costretto a fare a meno di due titolarissimi a causa di un infortunio. I due non hanno preso parte all’allenamento pomeridiano con i compagni, allarmando lo staff medico del Napoli per le loro condizioni.

Napoli, infortunio in vista dell’Antalyaspor: le ultime

Dopo la seduta mattutina di quest’oggi, il Napoli è nuovamente sceso in campo nel pomeriggio per preparare l’amichevole di domani contro l’Antalyaspor. All’appello di mister Luciano Spalletti erano presenti tutti, eccetto due titolari.

I due giocatori sono infatti stati costretti a dare forfait a causa di un infortunio che, dopo essere stati inizialmente sottovalutati, hanno allarmato lo staff medico di Luciano Spalletti.

Stando dunque a quanto dal report del club alla vigilia dell’amichevole di domani contro l’Antalyaspor, Juan Jesus e Rrahmani hanno saltato la seduta pomeridiana d’allenamento con il Napoli a causa di un infortunio, lavorando a parte per recuperare il prima possibile.

Napoli, Jesus e Rrahmani preoccupano: sedute personalizzate per entrambi

Il Napoli lavora in Turchia per preparare al meglio la seconda parte di stagione. Nonostante un periodo di vacanza per i giocatori, Spalletti ha perso qualche pezzo in questi primi giorni di ritiro.

Juan Jesus e Rrahmani hanno infatti saltato la seduta pomeridiana d’allenamento con il Napoli a causa di un infortunio, dando di conseguenza forfait anche per la sfida di domani contro l’Antalyaspor.

Entrambi i giocatori hanno però svolto una seduta personalizzata d’allenamento: Juan Jesus in piscina mentre Rrahmani sul campo.

Napoli, infortunio Jesus e Rrahmani: obiettivo Inter

Le condizioni di Juan Jesus e Rrahmani vengono monitorate giorno dopo giorno dallo staff medico del Napoli, che non ha alcuna intenzione di stringere i tempi per il recupero dei due giocatori.

Stando alle ultime notizie, infatti, anche al costo di non scendere in campo in neanche di una delle amichevole in programma questo dicembre, il Napoli punta infatti a recuperare Juan Jesus e Rrahmani dai rispettivi infortuni in tempo per la sfida del prossimo 4 gennaio contro l’Inter, per iniziare al meglio questa secondo parte di stagione.

