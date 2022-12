Francia, salta l’allenamento: i motivi dello stop, trema Deschamps 😢

Arrivano aggiornamenti direttamente dal ritiro della Francia. La Nazionale transalpina si sta preparando in vista del quarto di finale dei Mondiali contro l’Inghilterra. Una sfida molto attesa quella del prossimo 10 dicembre che metterà di fronte le due squadre che si giocheranno l’accesso alle semifinali. Intanto ecco le ultime notizie in merito alle condizioni fisiche del calciatore della Nazionale francese che quest’oggi non si è allenato con il resto della squadra. Paura per Didier Deschamps, ecco svelate le sue reali condizioni fisiche.

Francia: nuovo infortunio, si ferma un big

Sfortunata la Francia in chiave infortuni. Dopo l’infortunio prima del mondiale di giocatori importanti come Pogba e Kante, durante la competizione qatariota si sono fermati anche Lucas Hernandez e Benzema. Una vera e propria ecatombe per la Nazionale francese. Adesso un calciatore non ha preso parte all’allenamento di oggi. Da capire le condizioni fisiche.

Nelle prossime ore si effettueranno si capirà l’entità del problema fisico, dopo i controlli medici del caso. Intanto c’è questa notizia che tiene in ansia i tifosi, relativo allo stato di salute del calciatore.

Kylian Mbappé non ha svolto l’allenamento odierno con la Francia. Questo lo potrebbe tenere fuori dal campo per i quarti contro l’Inghilterra

Francia: Mbappé non si allena, i motivi

La notizia del giorno è l’assenza di Kylian Mbappé dall’ultima seduta di allenamento con la Francia. E’ L’Equipe a svelare tutti i dettagli sulle condizioni fisiche del campione francese. Da capire se ci sarà o meno in vista della partita in programma il 10 dicembre contro l’Inghilterra.

C’è sicuramente apprensione per le condizioni di Mbappé che ha svolto un lavoro personalizzato quest’oggi.

Ultime Francia: problemi alla caviglia per Mbappé

L’infortunio dell’attaccante della Francia Mbappé non è preoccupante. Un piccolo fastidio alla caviglia per il giocatore ma la sua presenza in campo contro l’Inghilterra non è in dubbio.

