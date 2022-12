Juventus: l’azienda rischia la chiusura, la confessione

Nuove indiscrezioni riguardo la situazione societaria della Juventus. Dopo le dimissioni a sorpresa del presidente Andrea Agnelli e di tutto il cda si è scatenato il caso con numerose intercettazioni che sono uscite fuori in merito alla gestione del calciomercato della precedente società bianconera. Tutto, adesso, è nelle mani degli investigatori con il Tribunale di Torino che ha già aperto un fascicolo su questa situazione. Nel mirino ci sono diverse operazioni portate avanti dalla Juventus che, in un certo modo, ha compromesso il bilancio: dalle plusvalenze fittizie fino al caso stipendi. Ecco la confessione.

Juventus: la confessione spiazza i tifosi

Arrivano parole importanti riguardo la questione societaria della Juventus. Una situazione molto complicata e difficile da gestire. Adesso in campo toccherà a Massimiliano Allegri tenere i suoi giocatori sul pezzo e concludere al meglio la stagione. Intanto al di fuori John Elkann si è già mossa nominando due figure tecniche nei ruoli apicali del club, ovvero presidente e direttore generale.

La questione, comunque, rischia di proseguire anche in futuro a causa di alcune intercettazioni sui dirigenti della Juventus che stanno facendo discutere in molti. Nel mirino c’è l’operato della dirigenza in merito alle plusvalenze fittizie che servivano a migliorare il bilancio.

Ecco la confessione del direttore del quotidiano Domani Stefano Feltri che ha parlato della questione Juventus.

Juventus: intervista al direttore Stefano Feltri

Il direttore del Domani Stefano Feltri nel corso di un’intervista su Twitch a TvPlay, ha parlato della Juventus e dell’inchiesta plusvalenze.

“Diciamo che le cose contestate alla Juve, dalla Procura di Torino, avrebbe portato a chiudere qualsiasi azienda con dei danni davvero pazzeschi. Diciamo che le mosse della Juventus avevano dei benefici anche sulla struttura della Serie A”.

“Hanno falsato la Serie A”, accusa pesante: cosa rischia la Juve

Ecco l’accusa di Feltri in merito alla questione Juventus.

“Per sistemare i bilanci la Juventus faceva alleanze con delle società che sul campo erano delle rivali ma che fuori adottavano un mercato che favoriva i bianconeri. Per esempio ci sono Atalanta e Sampdoria che hanno fatto operazioni da 15 milioni. Per questo diciamo che la Serie A è falsata perché ci sono delle squadre che si trovano a gestire dei giocatori per la Juve. I dirigenti della Juventus si vantano anche di aver fatto fare plusvalenze anche alle squadre amiche”.

“Cosa rischia? Non facciamo previsioni, non è mai saggio. Fin quando non ci sono accertamenti molte cose resteranno secretate. Tante operazioni fatte dalla Juventus non si potevano fare senza l’aiuto di altri club. Arrivabene ha parlato chiaro nelle intercettazioni, ha detto che c’erano club amici che servivano a fare certe operazioni. In questo momento, però, non ci sono strumenti per parlare di irregolarità anche da parte di altri club”.

