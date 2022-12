Calciomercato: colpo Ramos, la stella del Mondiale cambia maglia 🤩

Arrivano aggiornamenti riguardo il trasferimento di Ramos nel prossimo calciomercato di gennaio 2023. Il giocatore, che ha conquistato spazio nella sua Nazionale ai danni di Cristiano Ronaldo, è finito nel mirino di diverse società che sono pronte a darsi battaglia per prenderlo. Tra queste c’è un club in particolare che è in vantaggio su tutte per assicurarsi le prestazioni del talento di proprietà del Benfica che è pronto a cambiare maglia nella prossima sessione di calciomercato invernale che si aprirà a gennaio. Svelati tutti i dettagli su questo super colpo.

Colpaccio Ramos, lo stanno prendendo

Ecco le ultime notizie di calciomercato in merito all’acquisto del calciatore di proprietà del Benfica Ramos che ha una serie di corteggiatrici. Il calciatore, che in questo momento con la Nazionale portoghese, ha conquistato spazio in questo Mondiale ai danni di Cristiano Ronaldo, è ambito da diverse società. Una su tutte, però, è avanti nella corsa per il giocatore.

Il prezzo dell’attaccante è cresciuto, dopo l’ottimo Mondiale che sta disputando fino a questo momento con la Nazionale del Portogallo. Le previsioni fanno sorridere al Benfica che è pronta ad incassare tanti soldi per il giocatore.

Svelati tutti i dettagli sul colpo di mercato che vede protagonista l’attaccante del Benfica Ramos pronto a cambiare squadra a gennaio 2023.

Calciomercato: via dal Benfica, Ramos al Manchester United

Goncalo Ramos è la nuova stella del Benfica. Il calciatore ha preso il posto di Darwin Nunez nella squadra lusitana ed è diventato uno dei calciatori più corteggiati del mercato. In questi mondiali le sue ottime prestazioni hanno fatto lievitare il prezzo.

Secondo Metro in Inghilterra il Manchester United ha pronta un’offerta da 40 milioni per prendere Ramos dal Benfica.

Bayern Monaco, sfida il Manchester per Ramos

Il club inglese dovrà superare la concorrenza di Bayern Monaco e Newcastle che vogliono l’attaccante del Benfica Goncalo Ramos che è nel mirino anche del Manchester United per il prossimo calciomercato di gennaio 2023. La sensazione è che non basteranno 40 milioni di euro per il giocatore, soprattutto dopo l’ottimo Mondiale con la Nazionale del Portogallo.

