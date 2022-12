Allenatore esonerato: la nuova scelta ha già accettato 💣

La lunga pausa dei Mondiali 2022 in Qatar è stata l’occasione per tanti club di sistemare le cose. Tra questi molti club di Serie A e anche di altri campionati importanti hanno dato una svolta al progetto cambiando allenatore e approfittando di questi due mesi circa di riposo per poter ripartire quasi da zero e con nuovi stimoli da gennaio, quando partirà una vera e propria nuova stagione. Sono state fatte delle scelte importanti anche in Italia.

Nuovo allenatore: c’è la scelta del tecnico

Calciomercato che riguarda calciatori, ma soprattutto allenatori. Perché sono molti i club che hanno cambiato nel nostro paese da quando è iniziata la nuova stagione ad agosto. Davvero tante sorprese e altre ancora che stanno arrivando in queste ore. Un’altra società ha deciso di cambiare e dare via ad un ‘nuovo’ progetto che possa essere decisivo per la stagione in corso.

Dopo le ultime 5 partite senza vittorie, dove sono arrivate 3 sconfitte e 2 pareggi, il Genoa ha deciso di esonerare Blessin per un nuovo allenatore. Questo ha aperto subito le porte a tanti allenatori di livello. Perché il Genoa ha un progetto importante e ambizioso e oggi occupa il 5 posto in Serie B con 23 punti, a meno 9 dal Frosinone primo e meno 6 dalla Reggina seconda. L’obiettivo della proprietà è tornare in Serie A senza passare per i Playoff.

Ecco che allora si apre anche l’occasione di Claudio Ranieri come nuovo allenatore del Genoa dopo l’esonero di Blessin.

Tutte le news sul calciomercato italiano e non solo: CLICCA QUI

Genoa: Claudio Ranieri accetta

E’ proprio il tecnico italiano a dire la sua in un’intervista a Il Secolo XIX. L’esonero di Blessin può aprire a Ranieri come nuovo allenatore del Genoa e lui non si tira indietro. L’ex tecnico della Sampdoria attualmente è svincolato e sono arrivate le sue prime parole riguardo il possibile affare:

“Sono un professionista, da parte mia non ci sarebbe nessuna preclusione nei confronti del Genoa. Nessuno mi ha cercato”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> L’allenatore si dimette: nuova scelta

Allenatore Genoa: Gilardino in attesa di Ranieri

Al momento, dopo l’esonero di Blessin il Genoa ha un nuovo allenatore ed è Alberto Gilardino in attesa di capire Ranieri se sarà scelto come prossimo tecnico o meno. E’ stato proprio il presidente a scegliere ad interim l’allenatore che arriva dalla Primavera. Proprio quest’anno Gilardino è stato scelto come tecnico nuovo della Primavera del club ligure e ora avrà l’occasione di mettersi in mostra in Serie B, dopo aver avuto già esperienze in Serie C e D con la Pro Vercelli e il Siena.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Serie A: l’allenatore è preoccupato