Calciomercato: addio alla Serie A, firma col PSG

Le ultimissime di calciomercato che riguardano il calciatore italiano pronto a firmare con il club francese. Il centrocampista è considerato uno dei migliori talenti del calcio italiano e un punto di riferimento per la Nazionale di Roberto Mancini. Tante voci in questi ultimi anni, ma ora sembra certo quello che sarà il suo futuro, perché nei prossimi giorni è attesa anche l’ufficialità della trattativa che è andata ormai in porto.

Calciomercato: niente Serie A, ha scelto il PSG

Decisiva la volontà del giocatore che non avrebbe esitato un secondo all’offerta faraonica del club francese. Più volte il club dello sceicco Al Khelaifi ha scippato talenti e calciatori italiani dalla Serie A, ancora una volta c’è la conferma di come ci sia un forte legame tra il calcio italiano e il club parigino. Perché una delle squadre più ricche al mondo ha ancora una volta messo i bastoni fra le ruote ad un club italiano ottenendo il sì del giocatore per la firma del nuovo contratto.

Il club francese ha parlato con il giocatore e il suo agente in queste settimane. Un’affare che si è chiuso per il meglio e che attende di vedere solo l’ufficialità che potrebbe arrivare da un momento all’altro. In questi anni Juventus, Inter, Milan e tanti altri club hanno provato a prenderlo per portarlo in Serie A. Niente da fare, pare che il giocatore andrà a chiudere la sua carriera nella città francese.

Marco Verratti è pronto a rinnovare con il Paris Saint Germain.

Rinnovo Verratti PSG: è fatta

Marco Verratti pronto a prolungare il contratto col Paris Saint-Germain. Secondo le ultime notizie di mercato confermate in Francia e in Italia, il centrocampista azzurro andrà ad estendere il suo attuale contratto in scadenza 2024, per firmare fino al 2026 col nuovo accordo. Si attende l’ufficialità per il rinnovo di Verratti col PSG a giorni.

PSG: rinnovo Verratti, le cifre dello stipendio

Accordo totale tra il PSG e Verratti per il rinnovo del contratto con lo stipendio che dovrebbe restare invariato a 9 milioni di euro a stagione. Semplicemente il club parigino ha deciso di blindare il giocatore, faro del centrocampo e della squadra, per portarlo fino al 2026, quando avrà 34 anni e sarà sempre più vicino al ritiro.

