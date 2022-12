Calciomercato Roma, tutto deciso per il colpo dal Leicester: ecco quando arriverà

La Roma progetta il futuro e, dopo averlo già fatto nel suo passato recente, continuerà a pescare in Premier League. Il colpo è dal Leicester e secondo quanto viene riferito in mattinata, il colpo sarà a quanto pare anche gratis, attraverso il grande colpo di Tiago Pinto che tenterà di sbarazzarsi della concorrenza in tal senso. Dal Leicester all’estero, saluterà la Premier League, l’idea è quella di portarlo in Serie A, per giocare nel club della Capitale.

Calciomercato Roma, colpo dal Leicester: la notizia

Può arrivare subito, sembra tutto deciso per il futuro. Via dal Leicester, con l’obiettivo di mettersi in gioco in un altro campionato, dopo aver dato tutto quel che poteva con i colori delle Foxes.

Dal club della “volpe” alla lupa di Roma, l’approdo in Serie A e in giallorosso è cosa concreta per lui, con i giallorossi che hanno bisogno di piazzare un colpo importante per quel reparto e con le intenzioni di portare avanti il progetto di Josè Mourinho.

È un calciatore che seguiva sin dai tempi del Tottenham, tant’è che continuerebbe a suggerirlo a Tiago Pinto ora che la situazione potrebbe anche essere vantaggiosa, considerando la scadenza di contratto: Soyuncu può presto diventare un nuovo calciatore della Roma, attraverso l’operazione di calciomercato a costo zero.

Mercato Roma, colpo Soyuncu: le ultime

È il collega ed esperto di calciomercato, Nicolò Schira, a riportare le ultime notizie di mercato in casa Roma, sul colpo Soyuncu. Il profilo è gradito alla Roma e, considerando il mancato rinnovo con il Leicester, i giallorossi sembrano essere tra i primi club a poter piombare sul difensore turco. I giallorossi, che potrebbero perdere Smalling a fine stagione, punterebbero su un difensore forte, sempre in arrivo dalla Premier.

Ultime Roma, Soyuncu gratis: è in scadenza

È in scadenza e molto probabilmente non rinnoverà con il Leicester, il colpo Soyuncu è a titolo gratuito per la Roma ed è solo così che i giallorossi andrebbero a piazzare il colpo dal Leicester, considerando quelle che sono le alte valutazioni che ne fa il club inglese.

