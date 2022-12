Milan, Maldini lo prende dal Dortmund: colpaccio a gennaio 💥

C’è chi non ha convinto, o comunque lo ha fatto a metà e il rinforzo Scudetto lo porta Maldini. Nelle intenzioni del dirigente rossonero, infatti, quello di rinforzare il club milanista con un colpo importante, già a gennaio, per tentare la rincorsa Scudetto sul Napoli che è volato in fuga nella prima parte di stagione che si è conclusa. Un colpo che arriva dai Mondiali, dove il calciatore del Dortmund ha giocato in quest’esperienza in Qatar. E i rossoneri, a quanto pare, fanno ora sul serio.

Milan, colpo dal Dortmund: la notizia dall’estero

È dall’estero che riportano le ultime notizie di calciomercato dal Borussia Dortmund, il colpo è il rinforzo Scudetto, che porta Maldini.

Secondo quanto riferito dai media esteri, infatti, il calciatore dopo aver concluso la sua esperienza ai Mondiali in Qatar starebbe riflettendo per il suo futuro. E lo stesso potrebbe portare in rossonero.

Maldini non starà a guardare le altre in questo inverno ed è pronto ad accelerare per le operazioni che fanno al caso del Milan: i rossoneri sono pronti all’assalto per Thomas Meunier, terzino del Borussia Dortmund e profilo ideale per dare un’alternativa valida a Calabria e permettere a Pioli di avere un nuovo duttile esterno per la difesa.

Mercato Milan, colpo Meunier: le ultime

Sono i colleghi di Fichajes.net, dalla Spagna, a riportare le ultime notizie di calciomercato in casa Milan perché ora i rossoneri accelerano e fanno sul serio, per l’immediato colpo a gennaio che porta a Thomas Meunier.

Il terzino belga piace molto a Maldini che potrebbe strapparlo via alla forte concorrenza che si accende con i club della Liga perché Villareal e Siviglia sarebbero interessate allo stesso calciatore di proprietà del Dortmund.

Ultime Milan, arriva Meunier: le cifre

Secondo le valutazioni economiche che ne fa il Dortmund, il colpo Meunier sarà comunque alla portata del Milan, per l’imminente calciomercato invernale. Il Dortmund chiede 8 milioni, il Milan non si spingerà oltre i 5 e mezzo, spingendosi magari verso i 6 milioni totali. La trattativa è aperta, il rinforzo di Pioli può arrivare subito.

