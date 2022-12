Calciomercato Inter: Onana e Lukaku, annuncio di Inzaghi 😱

Importanti notizie arrivano da casa Inter, dove la squadra di Simone Inzaghi si sta preparando con amichevoli e un raduno che possa permettere alla squadra di tornare in forma per la ripresa della stagione. Il club nerazzurro è partito con un handicap importante in campionato e non sarà facile rimontare per lottare per lo scudetto, bisognerà almeno provare a qualificarsi in Champions League in vista del nuovo anno.

Inter: Inzaghi guida la rimonta

L’Inter di Inzaghi dovrà provare a rimontare in vista della ripresa della stagione e potrà farlo con un calendario alla portata nel mese di gennaio. Perché, a parte la prima partita del 4 gennaio a San Siro con il Napoli capolista, l’Inter affronterà in ordine Monza, Verona, Empoli e Cremonese. Tutte partite dove saranno necessari 3 punti per iniziare a racimolare punti sulle squadra davanti. Di mezzo, nel mese di gennaio, anche gli Ottavi di Finale di Coppa Italia con il Parma (ormai in Serie B) e l’importante sfida contro il Milan, il Derby che vale la Supercoppa Italiana del 18 gennaio.

Intanto, la squadra si sta preparando e lo farà con un’amichevole di lusso che si giocherà domani, contro il Salisburgo. Alla vigilia del match sono arrivate le parole di Simone Inzaghi sul momento dell’Inter e di tanti altri argomenti come il morale dei Nazionali tornati dai Mondiali, su tutti Onana e Lukaku che non hanno vissuto un momento positivo in Qatar.

Intanto, come annunciato dallo stesso Inzaghi, Lukaku e Onana saranno con l’Inter nei prossimi giorni e tra venerdì e sabato e si aggregheranno al gruppo.

Tutte le news sul calciomercato italiano e non solo: CLICCA QUI

Inter: Onana e Lukaku, le parole di Inzaghi

In conferenza stampa pre Inter Salisburgo Inzaghi ha parlato di Onana e Lukaku. Il primo che ha salutato il Mondiale ancor prima di uscire, per la rottura con il ct della Nazionale. L’altro, invece, è uscito alla fase a gironi, dove sono stati decisivi tre suoi errori gravi sotto porta che non hanno permesso al Belgio di battere la Croazia e superare il turno.

Sul portiere il tecnico ha tranquillizzato tutti raccontando dell’incomprensione tra lui e il ct, dove ha pagato con tranquillità . Diversa la situazione per l’attaccante belga, che è rimasto molto deluso.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato: l’allenatore si dimette

Calciomercato Inter: Inzaghi annuncia le scelte

Oltre a Onana e Lukaku Inzaghi ha parlato anche di calciomercato per l’Inter, raccontando che si sente tranquilla in vista del mese di gennaio, dove sarà la società a fare le giuste mosse per migliorare in tutti i modi la rosa.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Inter: arriva la beffa