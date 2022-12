Inter beffata: il croato firma con il Real Madrid dopo il Mondiale 💣

Arrivano importanti novità di calciomercato riguardo uno dei calciatori croati tra i migliori della rosa, pronto a cambiare squadra al termine del Mondiale. Perché uno dei club più titolati e vincenti della storia è pronto a piazzare una scommessa faraonica per completare l’affare. Un trasferimento che andrebbe a complicare il mercato dell’Inter. Intanto, ci sono aggiornamenti sul suo possibile futuro che cambierebbe molto presto.

Calciomercato: il croato cambia giocatore

Il club spagnolo è pronto a giocare il campione della Croazia. la Nazionale croata ha appena conquistato i Quarti di Finale dei Mondiali in Qatar e affronterà il Brasile, considerata la favorita per la vittoria del torneo. Tante e importanti novità di mercato che riguardano proprio uno dei migliori giocatori della Croazia in vista di gennaio. Dopo i Mondiali il Real Madrid ha deciso di investire su di lui, sarebbe la beffa per un’italiana.

Perché c’è l’Inter da tempo sul giocatore e vista la possibile partenza di Skriniar e De Vrij si valutava proprio il suo nome nelle ultime settimane. Adesso però qualcosa può cambiare, perché il centrale del Lipsia piace al top club d’Europa.

Il Real Madrid può acquistare Gvardiol dopo i Mondiali per rinforzare il reparto difensivo.

Real Madrid: Gvardiol l’obiettivo in difesa

Il Real Madrid , infatti, sta già lavorando a un sostituto di Nacho Fernandez e pensa a diversi nomi. Quello in pole è sicuramente quello del giovane croato che sta stupendo tutti ai Mondiali in Qatar. Il Real Madrid può acquistare Gvardiol e investire già a gennaio una cifra importantissima di mercato. Il Lipsia valuta il calciatore circa 60 milioni di euro. L’Inter resterebbe beffata per Gvardiol che andrebbe al Real Madrid.

Inter beffata: Gvardiol al Real Madrid

In Serie A il club più interessato al centrale difensivo croato è stato proprio il club nerazzurro in queste ultime settimane. Ora però con l’inserimento del Real Madrid per l’Inter acquistare Gvardiol diventerebbe quasi impossibile. Il club spagnolo si piazzerebbe in avanti a tutti nelle preferenze del calciatore.

