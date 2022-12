“Va bene lo stesso”, Milan: l’annuncio di Ibrahimovic sul rientro 😱

Arriva l’annuncio che tutti aspettavano. Zlatan Ibrahimovic torna a parlare del rientro col Milan e del suo ritiro dal calcio giocato. Il calciatore svedese è fuori da diversi mesi per l’ennesimo infortunio al ginocchio e ora spunta fuori la verità per bocca direttamente dell’attaccante che da poco ha compiuto 41 anni. Ci sono importanti aggiornamenti riguardo la sua condizione.

Milan: rientro Ibrahimovic, le condizioni

Nonostante l’infortunio al ginocchio Ibra ha continuato con tante infiltrazioni per giocare con la rottura dei legamenti. L’operazione è arrivata soltanto a campionato finito e scudetto vinto, l’obiettivo che si era posto da quando era tornato in rossonero. Intanto, il giocatore ora fa un annuncio importante che riguarda proprio quello che sarà il futuro con la società rossonera. Il club, nonostante il duro infortunio e i suoi 41 anni, ha deciso di rinnovare il suo contratto ancora per un altro anno.

Il rientro di Ibrahimovic è previsto per gennaio ma ora arrivano nuove notizie riguardo quello che sarà il futuro dell’attaccante con i colori rossoneri. Tante voci raccontano di un possibile ritorno di Ibra presto e altre di un ritiro con un ruolo nella società del Milan. Le prossime settimane saranno decisive per capire a che punto si ritrova lo stesso attaccante.

Intanto, Ibrahimovic ha parlato del suo rientro del ritiro col Milan.

Milan: le parole di Ibrahimovic tra rientro e ritiro

Pioli e il Milan aspettano il rientro di Ibra nel mese di gennaio. Oggi è arrivata la notizia di come prosegue il suo recupero e dell’allenamento personalizzato svolto in campo. Queste le sue parole nell’intervista ai colleghi di Milan Tv, dove ha raccontato il suo stato di forma:

“Sono uno che vuole aiutare in tutti i modi, non ho l’ego di voler fare ogni cosa da solo. Sono al Milan per dare il 100% e per aiutare i compagni a migliorare. Anche da più vecchio, va bene lo stesso”.

Milan: il messaggio di Ibra

Un segnale importante da parte di Zlatan Ibrahimovic al Milan. Tradotto, il calciatore ha mandato un messaggio chiaro, che ci sarà sempre per questi colori e per i suoi compagni, dentro o fuori dal campo, in base a quello che permetterà il suo corpo. Nei prossimi giorni ci saranno degli aggiornamenti.

