Brasile-Corea del Sud: Neymar fa commuovere il Mondo 😢

E’ la partita degli Ottavi di Finale, quella dove scenderà in campo la squadra favorita per la vittoria dell’intera competizione. Una partita dove si è parlato molto dell’attaccante brasiliano Neymar che si è infortunato duramente nella seconda giornata del girone contro la Svizzera. Brutto infortunio alla caviglia per poi riposare e lavorare duramente per recuperare il prima possibile ed essere al fianco dei suoi compagni.

Mondiali 2022: Brasile Corea del Sud, la scelta di Neymar

Una partita non scontata e che il Brasile dovrà portare al termine con una vittoria per passare il turno ed affrontare i quarti la Croazia che ha vinto contro il Giappone dopo i calci di rigore. Una partita dove è atteso più di tutti il numero 10 brasiliano capace di essere un vero e proprio valore aggiunto per questa Nazionale. Il calciatore è pronto a rientrare dopo il brutto infortunio alla caviglia.

Tante voci sul recupero dall’infortunio di Neymar con i tempi di recupero che prima hanno preoccupato, poi sono arrivate conferme importanti riguardo il suo stato di forma, fino a portare Tite a schierarlo titolare per la gara degli Ottavi di Finale decisiva per l’accesso ai quarti e il proseguo della competizione in Qatar.

Neymar ha fatto commuovere tutti per Brasile-Corea del Sud dei Mondiali 2022.

Tutte le news sul calciomercato italiano e non solo: CLICCA QUI

Brasile Corea del Sud: Neymar titolare

Neymar recupera e rientrare per giocare Brasile Corea del Sud a tutti i costi. Anche se non è totalmente guarito dall’infortunio alla caviglia, ancora un po’ gonfia, il giocatore ha convinto il ct a schierarlo titolare. Neymar ha commosso tutti i tifosi volendo giocare Brasile Corea del Sud senza alcun dubbio.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Juventus: tempi recupero Pogba, la decisione

Brasile: Neymar gioca, segna e balla

Scelta giusta fatta dal ct che ha permesso al giocatore di scendere in campo e rendersi subito decisivo. Infatti dopo soltanto 45 minuti di Brasile Corea del Sud il risultato è di 4-0 con Neymar autore di un assist e un gol. La Nazionale brasiliana è la favorita per la vittoria finale e con un Neymar così ancor di più, gioca, segna e balla.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato: accordo con Cristiano Ronaldo