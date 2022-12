Serie A: è pronto a firmare, colpo stellare 💣

Il calciomercato in vista di gennaio è già partito, sarà un 2023 incredibilmente ricco di sorprese sotto il punto di vista dei trasferimenti. Tanti i giocatori pronti a cambiar maglia in scadenza e molti altri che possono permettersi di firmare gratis con nuove squadre. Ci sono anche le migliori squadre al mondo che hanno a che fare con i giocatori che andranno via da svincolati nell’estate del 2023 come anche il PSG con Messi.

Calciomercato: firma in Serie A

Le prossime settimane saranno già indicative in vista del mercato prossimo e dell’estate del 2023. Perché i giocatori in scadenza di contratto possono firmare già pre contratti nel mese di gennaio per poi andar via a zero. Ci sono tantissime possibilità per le big d’Europa che hanno intenzione di andare a chiudere i trasferimenti di molti di questi giocatori. Tra i migliori c’è sicuramente Messi, mentre attualmente è Cristiano Ronaldo che è svincolato dopo la rottura col Real Madrid e andrà già a gennaio in una nuova squadra. Un altro è Nacho Fernandez con il Real Madrid che non rinnoverà il suo contratto attuale.

Il Real Madrid lavora per migliorarsi sempre di più, dai titolari alle alternative. Per questo motivo Carlo Ancelotti e Florentino Perez sono arrivati all’accordo di non rinnovare il contratto a diversi giocatori pronti ad andare via. Molti di questi cambieranno casacca già a gennaio. Ora arrivano aggiornamenti importantissimi sotto questo punto di vista per alcuni di loro. Perché uno dei difensori del Real Madrid è finito nel mirino dell’Aston Villa che ha intenzione di investire in maniera forte su di lui.

Nacho Fernandez è pronto a lasciare il Real Madrid e firmare con l’Aston Villa.

Tutte le news sul calciomercato italiano e non solo: CLICCA QUI

Aston Villa: Nacho Fernandez l’obiettivo di Emery

Unai Emery vuole aggiustare la rosa nel mercato di gennaio. Il nuovo allenatore arrivato da poco ha intenzione di far crescere in maniera importante questo progetto con il club inglese. Come svelato da Fichajes.net , il tecnico ha già chiesto diversi nuovi acquisti all’Aston Villa e Nacho Fernandez del Real Madrid rientra tra questi. L’allenatore lo conosce bene e vuole portarlo in Pemier League il prima possibile.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Neymar fa commuovere il Brasile

Aston Villa: Nacho Fernandez arriva subito dal Real Madrid

Sarà decisivo il mercato di gennaio per capire se Nacho Fernandez lascerà il real Madrid subito per firmar con l’Aston Villa. Ci sarà un colloqui proprio tra i due allenatori Ancelotti ed Emery. In questo momento Nacho non ha molta considerazione dell’allenatore italiano al Real Madrid.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Ternana: rivoluzione dell’allenatore