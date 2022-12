Pogba, già deciso il suo futuro alla Juve: l’annuncio sul francese 😱

Prima parte di stagione deludente per Paul Pogba alla Juventus. Il suo ritorno in bianconero non è andato bene fino a questo momento. Gli infortuni hanno compresso il suo percorso e fatto saltare anche il Mondiale con la Francia. Intanto arrivano le prime indiscrezioni relative al suo ritorno in campo. Una decisione che ha spiazzato e preso in contropiede la Juventus che dovrà gestire questa nuova questione al ritorno in campo dopo i Mondiali. Un duro colpo per Massimiliano Allegri, ecco l’annuncio sul francese.

Juventus: svolta Pogba, c’è l’annuncio sul futuro

Due questioni delicate per Massimiliano Allegri. Il tecnico bianconero, quando tornerà in campo con tutta la squadra, dovrà gestire delle situazioni particolari. Prima quella riguardante il terremoto societario, con le dimissioni di tutto il cda e del presidente Agnelli. La seconda, invece, riguarda la gestione di Paul Pogba.

Una situazione complessa con il francese che è stato fuori per tutta la prima parte di stagione. Il suo recupero va a rilento, ecco perché non è da escludere un intervento da parte della società nel prossimo calciomercato.

Ecco le ultime indicazioni che arrivano da Torino riguardo le condizioni fisiche del centrocampista della Juve Paul Pogba.

Juventus, infortunio Pogba: le reali condizioni fisiche

Dopo la vacanza a Miami, il centrocampista francese Paul Pogba torna a Torino per allenarsi con la Juventus. L’obiettivo è quello di farsi trovare pronto in vista del ritorno in campo della squadra, previsto a gennaio. Il Polpo non ha ancora giocato un minuto ufficiale con la Vecchia Signora a causa dell’infortunio al ginocchio destro.

Juventus, quando torna Pogba

Arrivano voci riguardo il rientro di Pogba alla Juve. Il giocatore, salvo sorprese, potrà allenarsi in gruppo a partire dai primi di gennaio. Inizierà gradualmente con allenamenti differenziati e poi tornerà insieme agli altri compagni. A riportare la notizia è l’edizione odierna de La Stampa.

