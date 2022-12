Calciomercato, sorpresa Haaland: addio al City, assalto immediato 💥

L’assalto è immediato, uno dei top club al mondo non ha intenzione di perdere tempo, tant’è che è pronto al colpo Haaland nell’imminente calciomercato. Secondo quanto riferito dall’estero non è certa la permanenza al Manchester City di quello che ad oggi risulta come miglior numero nove in circolazione per i gol che sta letteralmente macinando in Premier League.

Calciomercato, assalto Haaland: subito, addio al City

Può arrivare subito l’addio al Manchester City per Erling Braut Haaland perché di mezzo sembra essersi messo un top club d’Europa. Con la volontà di non badare a spese per il nuovo centravanti, un club “rivale” per la Champions League ha intenzione di fare le cose in grande, con il colpo che porta al norvegese.

È la scelta per l’attacco che rappresenterebbe il futuro del club stesso, anche se Guardiola non vorrebbe far per niente a meno del suo terminale offensivo. Una macchina quasi perfetta, e il quasi va aggiunto perché il City attualmente insegue l’Arsenal in Premier e ha bisogno di ottimizzare gli stessi meccanismi in avanti. Opera che può essere però interrotta, proprio a causa dell’assalto imminente del top club.

Parliamo del Real Madrid che ha come obiettivo per l’attacco proprio Erling Braut Haaland. Considerando che Benzema non sarà eterno, a causa dell’età che avanza, occhio alla soluzione per il club dei Galacticos.

Tutte le news sul calciomercato italiano e non solo: CLICCA QUI

Mercato Real Madrid, colpo Haaland: le ultime

A riportare le ultime notizie di calciomercato su Erling Braut Haaland e sul Real Madrid, sono i colleghi di Fichajes.com. Secondo i media iberici, infatti, il Real avrebbe messo nel mirino proprio il bomber norvegese che, considerando l’impossibilità legata al colpo Mbappè – sempre più legato ai parigini – avrebbe virato sul terminale offensivo del Manchester City. Di fronte ad un’offerta che va dai 150 ai 200 milioni di euro, da parte del Real, il City potrebbe cedere.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato: svolta Haaland, ecco dove giocherà

Real Madrid, Ancelotti con Haaland: poteva succedere già al Napoli

Carlo Ancelotti non ha dimenticato Haaland, che ha affrontato da avversario quando ancora stava sbocciando il suo talento, nella doppia sfida con il Salisburgo in cui Haaland fece bene e non poco contro il Napoli. Il calciatore norvegese era un obiettivo del Napoli quando Ancelotti allenava i partenopei e per giunta era il primo nome per l’attacco, ancor prima dell’arrivo di Osimhen. Ora che è al Real Madrid, Ancelotti potrebbe concretizzare il tutto, con il colpo Haaland.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juventus: Haaland a Torino? Il retroscena