Calciomercato Napoli, colpo da 100 milioni: i tifosi sognano🤩

Importanti novità arrivano sul calciomercato in entrata del Napoli. Il Presidente De Laurentiis starebbe infatti già lavorando insieme al ds Giuntoli per progettare la squadra del futuro, dato che mister Spalletti non ha chiesto alcun innesto particolare in vista di gennaio per evitare di toccare l’equilibrio perfetto trovato in questa prima parte di stagione. Il Napoli sta diventando grande, sempre di più, e lo dimostra anche il fatto che per giugno De Laurentiis avrebbe in serbo un colpo ad 100 milioni che fa sognare il tifo partenopeo.

Calciomercato Napoli: De Laurentiis studia la difesa del futuro

Il Napoli sta sfruttando al meglio questa sosta Mondiale per valutare le diverse soluzioni da attuare nel prossimo calciomercato. Spalletti con la società è stato chiarissimo, non ha alcuna intenzione di fare mercato a gennaio, motivo per il quale De Laurentiis ed il ds Giuntoli starebbero valutando operazioni in vista di giugno.

Uno dei reparti sul quale il Napoli dovrà investire la prossima estate sarà sicuramente la difesa, anche perchè ci sarà bisogno di cercare un nuovo centrale, casomai un titolare da affiocare a Kim dato l’addio di Juan Jesus, ed un terzino destro disposto ad essere il vice di Di Lorenzo.

Il taccuino della dirigenza azzurra è ricco di nomi interessanti ma, stando a quanto riportato da ‘Il Corriere dello Sport’, il Napoli starebbe pensando di rinforzare la propria difesa nel prossimo calciomercato estivo con Antonio Silva del Benfica.

Napoli, obiettivo Antonio Silva: costa 100 milioni

Il Napoli starebbe iniziando a sondare il terreno per uno dei principali obiettivi per la prossima estate, ovvero il difensore del Benfica Antonio Silva. Classe 2003, il portoghese gode di una discreta esperienza internazionale nonostante la sua giovane età, visto che è il centrale titolare della difesa del club di Lisbona ed uno dei 26 convocati di Fernando Santos per il Mondiale in Qatar.

Da tempi noti il Benfica è bottega cara, motivo per il quale il difensore difficilmente lascerà il Portogallo ad una cifra bassa. Stando alle ultime notizie, infatti, il Napoli potrebbe far sbarcare in Serie A Antonio Silva nel prossimo calciomercato per circa 30 milioni di euro, anche se il difensore è legato al Benfica da una clausola rescissoria da 100 milioni.

Napoli: Silva per sostituire o affiancare Kim?

Arrivato in estate con il compito di sostituire un certo Koulibaly, Kim Min Jae ha attirato su di sé in pochissimo tempo l’attenzione dei migliori club al mondo, pronti a sfruttare la clausola per strapparlo al Napoli.

Per questo motivo De Laurentiis e dirigenza starebbero valutando alcuni profili per evitare di rimanere a mani vuote in caso di addio del coreano. Tra i principali nomi sondati dal Napoli c’è, per l’appunto, quello di Antonio Silva del Benfica, che potrebbe sbarcare in Campania o per sostituire Kim Min Jae la prossima estate, o per creare insieme al coreano una coppia di difesa insuperabile.

