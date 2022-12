Juventus, colpo dal Giappone: arriva al posto di Di Maria 💥

La Juventus sta studiando il calciomercato per scovare i talenti nascosti e prende l’attaccante del Giappone. Il futuro di Angel Di Maria con i bianconeri non è sicuro e potrebbero esserci delle novità estremamente importanti già a partire da gennaio. El Fideo intende tornare in Argentina, probabilmente alla fine della stagione, ma non sono da escludere sorprese improvvise subito dopo l’esperienza in Qatar.

Calciomercato Juventus, colpo dal Giappone: sostituisce Di Maria

La Juventus sta lavorando sul calciomercato per il futuro. La dirigenza sta studiando ogni partita del Mondiale perché vuole allestire la rosa migliore per tornare a vincere. Le prestazioni di tantissimi giovani in Qatar stanno stupendo, in positivo, il nuovo CdA bianconero che molto presto si metterà all’opera per capire la fattibilità di certe trattative. I prossimi mesi saranno determinanti anche per progettare la rosa dell’anno prossimo, visto che potrebbero esserci numerosi cambiamenti, anche dipesi dalle scelte da fare in base alle situazioni giudiziarie.

La Juventus pensa già al mercato e a come migliorare la rosa, anche con innesti “sorprendenti”. Mancano ancora dei tasselli da sistemare in vista del futuro, anche se la rosa oggi sembra completa. I bianconeri stanno lavorando alle entrate da poter mettere a segno al termine della stagione o già a gennaio. La situazione di molti calciatori è da tenere sotto controllo: tutto può cambiare rapidamente e potrebbero essere necessari dei movimenti inaspettati.

Secondo le ultime notizie di mercato, la Juventus dirà addio ad Angel Di Maria alla fine della stagione. Il reparto offensivo potrebbe restare senza il campione argentino ma al suo posto potrebbe arrivare uno dei giovani più interessanti del Mondiale in Qatar.

Calciomercato Juventus, colpo Doan dal Giappone

La Juventus sta valutando Ritsu Doan del Giappone per il calciomercato estivo. La nuova dirigenza bianconera ha già stilato un piano per ridurre i costi e provare a portare a Torino tanti giovani interessanti. I talenti “nascosti” o poco chiacchierati potrebbero essere l’arma in più di una società che intende ricostruire da capo una situazione che sta diventando bollente.

Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, la Juventus è una delle big che sta seguendo da vicino il talento di Ritsu Doan. Impegnato con il Giappone contro la Croazia per gli ottavi di finale di oggi pomeriggio, il classe ’98 del Friburgo potrebbe sostituire Angel Di Maria nel calciomercato estivo.

Sulle tracce di Doan non c’è solo la Juventus: piace anche al Manchester City, che è da sempre società attenta anche allo sviluppo dei giovani non sempre al centro dell’attenzione.

Juventus su Doan: le cifre dell’affare

Ritsu Doan è uno degli obiettivi principali della Juventus per la prossima stagione. L’esterno offensivo giapponese gioca al Friburgo, in Germania e ha il contratto in scadenza nel 2025. Il club tedesco non intende cederlo, se non di fronte ad offerte importanti e la Juve dovrà sborsare almeno 20 milioni per portarlo alla Continassa. L’obiettivo è ormai dichiarato: presto potrebbero esserci novità molto importanti per il reparto offensivo di Massimiliano Allegri.

