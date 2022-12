Calciomercato: accordo per Cristiano Ronaldo, l’indizio della sorella

Svelato il nuovo club in cui andrà Cristiano Ronaldo subito dopo il Mondiale con il Portogallo. Arrivano indiscrezioni dirette da parte della sorella del campione ex Juve. Dopo l’addio al Manchester United il calciatore è attualmente svincolato e alla ricerca di un club. Ecco gli ultimi aggiornamenti riguardo l’accordo tra il suo agente Jorge Mendes e il club che è pronto a far sottoscrivere a Ronaldo un contratto di due anni. C’è l’indizio da parte della sorella.

Calciomercato: svolta Ronaldo, chi lo prende

Nuove notizie riguardo il futuro del campione portoghese, attualmente svincolato dopo l’addio dal Manchester United. Il giocatore attualmente è impegnato in Qatar con la sua Nazionale. I suoi agenti, capeggiati da Jorge Mendes, sono a lavoro per trovargli una nuova destinazione subito dopo la kermesse qatariota.

Secondo le ultime indiscrezioni, il calciatore ha ricevuto una ricca offerta da parte dell’America. Attualmente, però, pare che Ronaldo sia in procinto di firmare con l’Al Nassr. Svelate anche le super cifre che andrà a guadagnare il giocatore.

Intanto arriva l’indizio della sorella del campione portoghese.

Ronaldo all’Al Nassr, la situazione

Secondo le ultime notizie di calciomercato, Cristiano Ronaldo ha trovato un accordo con l’Al-Nassr: c’è l’indizio della sorella che su Instagram si è lasciata sfuggire una verità su questa situazione. Secondo il quotidiano Marca il giocatore andrà a guadagnare uno stipendio da 200 milioni di euro a stagione. Però in molti sono dibattuti sulla realtà di questa notizia. A conferma di ciò anche la sorella ha dato un segnale.

Cristiano Ronaldo, la sorella svela tutto sul futuro del fratello

Fake news Ronaldo all’Al Nassr nel prossimo calciomercato. Katia Aveiro, che si trova in Qatar insieme a Ronaldo ha infatti messo like ad un post su Instagram che smentiva l’accordo raggiunto tra il club e il giocatore. Sul post è apparso anche il mi piace di Alicia, nipote del calciatore.

