Il club italiano ha deciso di avviare questo progetto con il nuovo allenatore che può ottenere subito risultati importanti. L’obiettivo è quello di arrivare nella Serie A che conta. Nonostante il calcio italiano sia coinvolto in un possibile altro grande scandalo, questa società non si lascia distrarre dalle tante voci e prosegue dritta per la propria strada anche dopo quello che è accaduto negli ultimi giorni. Intanto, c’è l’allenatore che è pronto a cambiare tutto.

L’allenatore cambia la formazione: via alla rivoluzione

Il club ha deciso di avviare un progetto nuovo e competitivo per provare a dare continuità in positivo dopo il trend negativo che era arrivato. Ora è il momento della svolta per provare a tornare a livelli importanti e per farlo bisognerà ottenere delle vittorie. Intanto, rispetto allo scorso allenatore, il nuovo potrebbe apportare delle modifiche importanti nella formazione.

La squadra di Serie B ha come obiettivo quello di raggiungere la massima serie italiana e potrà farlo tornando a vincere già nei prossimi giorni, in una sfida delicata e complicata in casa contro il Cagliari, una delle sorprese in negativo di questo campionato. Nonostante si tratti di una formazione di grande livello la società sarda si trova nella seconda parte di classifica. Sarà una sfida senza esclusioni di colpi e ci si aspettano già diversi cambiamenti rispetto l’ultima partita.

Andreazzoli è pronto a rivoluzionare la formazione della Ternana.

Ternana: Andreazzoli cambia formazione

Andreazzoli è arrivato alla Ternana e ha già cambiato, non poco. Ci sono state delle scelte importanti di formazione da parte del nuovo allenatore arrivato da pochi giorni dopo l’esonero di Cristiano Lucarelli. Si è passati da un 4-3-2-1 ad un 4-3-1-2 solito del nuovo tecnico, un suo marchio di fabbrica. Altri cambi potrebbero arrivare presto.

Formazione Ternana: Andreazzoli cambia portiere

Infatti, nella formazione della Ternana di Andreazzoli ci potrebbe essere anche un cambio importante in porta. Come svelato dalla nostra redazione, c’è la seria possibilità che Andreazzoli alla Ternana punti sul giovane portiere lituano Titas Krapikas al posto di Antony Iannarilli.

