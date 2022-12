Esonero in Nazionale: il sostituto è ‘El loco’ Bielsa

Le ultime notizie che arrivano riguardano un nuovo esonero in Nazionale. Molti commissari tecnici sono stati messi in bilico e la loro posizione, dopo il Mondiale poco convincente, non è più salda. La Nazionale ha deciso di cambiare per il futuro: scelto Marcelo Bielsa come sostituto, ecco dove allenerà a partire dalle prossime settimane.

Esonero annunciato in Nazionale: il sostituto è Marcelo Bielsa

La Nazionale ha deciso per l’esonero dell’allenatore già nelle prossime ore. Molto presto potrebbero esserci novità importanti molto presto e tutto dipenderà dal nuovo faccia a faccia che si avrà con la dirigenza. I tifosi non sono affatto felici delle ultime uscite della Nazionale e sono felici di cambiare guida tecnica in vista del futuro. Le sfide al Mondiale non sono piaciute alla società che pensava di avere una squadra importante e improntata alla vittoria.

Dopo il Mondiale può già cambiare il destino del commissario tecnico: l’esonero è molto vicino. Nonostante le buone prestazioni e l’entusiasmo alle stelle, i tifosi si aspettavano di vedere una squadra meglio messa in campo. Con l’obiettivo di arrivare almeno ai quarti di finale in Qatar.

Secondo le ultime notizie, è arrivato un nuovo esonero in Nazionale: la Federcalcio ha scelto “El loco” Bielsa. La dirigenza sta valutando ha deciso di non continuare con l’attuale commissario tecnico per ripartire da capo.

Uruguay, esonero Alonso: c’è Marcelo Bielsa

Diego Alonso non sarà più l’allenatore dell’Uruguay: l’esonero è praticamente già deciso. La nazionale sudamericana ha deciso di chiudere l’esperienza del commissario tecnico e di ricominciare con una nuova guida per risalire in futuro. Poche ore fa è arrivata l’eliminazione dal Mondiale, con il passaggio agli ottavi di finale della Corea del Sud.

La ‘Celeste’ sta cercando un’opzione per sostituire Diego Alonso, che ha fallito nella Coppa del Mondo di Qatar 2022 a causa dell’eliminazione nella fase a gironi.

La scelta dell’Uruguay per sostituire Alonso ct è Marcelo ‘El loco’ Bielsa. L’argentino è una scelta ideale per la sua impressionante capacità di lavorare con giovani talenti e propositi offensivi.

Uruguay, c’è Bielsa: ma l’insidia Messico preoccupa

L’Uruguay ha deciso di cambiare commissario tecnico: l’esonero di Alonso è deciso e al suo posto potrebbe esserci Marcelo Bielsa. “El loco”, che ha da poco lasciato la panchina del Leeds in Premier League, potrebbe tornare presto in sella ad una panchina importantissima. Ma sulle sue tracce c’è anche il Messico che dirà addio al “Tata” Martino e vuole prendere un altro allenatore argentino.

