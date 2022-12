Dove si vedrà la Serie A l’anno prossimo? Cambia tutto, i dettagli

All’inizio della Serie A 2022/23 tutti gli utenti hanno avuto problemi con DAZN: dove si vedrà l’anno prossimo? La situazione era diventata incandescente ad inizio anno, con richieste di rimborsi e tante disdette. Nei prossimi anni la situazione potrebbe cambiare e ora è direttamente il Governo a decidere dove si vedrà la Serie A.

Serie A, dove si vedrà l’anno prossimo? Le ultime

Dove si vedrà la Serie A: ancora su DAZN? La domanda molto presto troverà risposta e sarà il Governo a decidere il futuro. Qualche settimana fa è stato annunciato l’arrivo di novità assolute che riguardano le prossime stagioni da parte della Lega Calcio. La piattaforma che attualmente trasmette le partite del calcio italiano non ha reso felici i telespettatori nelle prime settimane di calcio. Il futuro potrebbe essere molto diverso dal presente.

I diritti per la Serie A sono combattuti da diversi broadcaster per il futuro. Le prossime stagioni potrebbero essere estremamente diverse da quelle attuali: i diritti televisivi per trasmettere la Serie A sono sotto la lente d’ingrandimento anche per il futuro.

Secondo le ultime notizie, la Serie A può cambiare metodo di trasmissione dalla prossima stagione. Tantissimi tifosi e abbonati hanno chiesto più volte alla Lega Calcio di rivedere gli accordi e ciò avverrà entro fine stagione. Ora toccherà al Govero decidere.

Serie A, futuro ancora a DAZN? Le ultime

DAZN non sempre soddisfa i tifosi della Serie A: il futuro potrebbe essere diverso. Il servizio che permette la visione delle partite del nostro campionato potrebbe essere disponibile anche in fuutro.

Dal 2024, infatti, si stanno valutando nuove piattaforme e possibilità per i tifosi di Serie A. Ma non è da escludere un nuovo accordo con DAZN.

Secondo le ultime notizie in arrivo dal Governo, infatti, negli emendamenti al decreto aiuti-quater proposti da Claudio Lotito, presidente della Lazio e senatore di Forza Italia c’è anche la proposta di allungare da tre a cinque anni la durata dei contratti di licenza per i diritti audiovisivi del campionato di Serie A di calcio.

DAZN e Serie A: si va avanti fino al 2026

In caso di passaggio della modifica legislativa, dunque ci sarà la possibilità di allungare i contratti già a partire dal triennio in corso. Se così sarà, l’accordo fra la Serie A e DAZN potrebbe essere prolungato andando a coprire altre due stagioni fino al termine del 2025/2026.

Il futuro della Serie A si scrive a giorni e potrebbe essere ancora l’attuale broadcaster a mostrare le immagini del campionato italiano.

