Juve fuori dalla UEFA: l’annuncio dall’Inghilterra😱

Importanti novità arrivano sulla faccenda che in queste settimane sta stravolgendo il mondo Juventus. Oltre l’inchiesta mossa dal Tribunale di Torino per il falso in bilancio, il club bianconero è stato infatti preso di mira anche dalla UEFA che non avrebbe alcuna intenzione di fargliela passare liscia. Stando infatti a quanto annunciato in Inghilterra, la società europea sarebbe pronta ad escludere la Juventus da ogni sua competizione.

Caso Juventus: la UEFA caccia fuori i bianconeri

In questo periodo di avvento la Juventus non se la sta passando affatto bene. Dopo le dimissioni in toto del CdA il mondo bianconero è stato travolto da uno scandalo che è stato definito dal direttore di SkySport Marco Ferri addirittura peggio di Calciopoli.

Da quel momento la Juventus è sotto i riflettori della procura torinese e non solo, visto che anche la UEFA negli scorsi giorni ha deciso di aprire un’inchiesta contro il club degli Agnelli. La situazione si sta piano piano infittendo e complicando, dato che con l’intervento della società europea la Juventus potrebbe rischiare tanto, anzi, tantissimo.

Stando alle ultime notizie, infatti, qualora la Juventus dovesse risultare essere colpevole di tutte le accuse che le sono state mosse contro, la UEFA sarebbe pronta ad escluderla da ogni competizione continentale.Â

Tutte le news sul calciomercato italiano e non solo: CLICCA QUI

La UEFA contro la Juventus: Ceferin pensa ad una punizione importante

Le prossime settimane potrebbero essere decisive per quanto concerne il futuro societario e sportivo della Juventus in Italia ed in Europa. Il club bianconero, infatti, dopo l’inchiesta mossa dal Tribunale di Torino per i falsi in bilancio delle ultime tre stagioni, sarebbe oggetto di indagini anche dalla UEFA.

Secondo quanto riportato in mattinata da Tuttosport, infatti, la UEFA e Ceferin starebbero osservando con attenzione la vicenda Juventus prima di prendere eventuali provvedimenti, che nella peggiore delle ipotesi vedrebbero il club bianconero escluso dalle competizioni continentali.Â

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Juventus, il giocatore annuncia: “Un giorno andrò a giocare lì”

UEFA vs Juve: c’è un precedente che sorride ai bianconeri

La UEFA potrebbe inserirsi anche nei nel caos che sta avvolgendo la Juventus in queste settimane, prendendo provvedimenti contro il club bianconero sul piano sportivo continentale. Stando a Tuttosport, però, c’è un precedente simile a quello della Vecchia Signora che fa ben sperare.

Prima di prendere qualsiasi decisione contro la Juventus, la UEFA deve infatti fare riferimento al precedente legato al Manchester City, quando con il club inglese venne presa una svista assurda per aver considerato dei dati un’intercettazione che alla fine non si rivelarono corretti.

LEGGI ANCHE>>>Â Juventus: caso stipendi, hanno deciso tre calciatori