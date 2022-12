Inghilterra, rapina a Sterling: lascia il Mondiale terrorizzato, il racconto

Terrore durante i Mondiali, tant’è che Sterling non è stato schierato nel match contro il Senegal valevole per gli ottavi di finale della competizione. Via dal Qatar, ha lasciato il Paese dopo quanto accaduto. Va via terrorizzato uno dei migliori calciatori dell’Inghilterra e del torneo che ha deciso di tornare a casa, dopo i fatti accaduti che lo hanno particolarmente scosso.

Inghilterra, rapina a Sterling: lascia i Mondiali

Ha lasciato il ritiro, non partecipa ai Mondiali dopo aver giocato l’intera fase a gironi. La decisione è stata presa, a seguito del delicato momento che sta vivendo, dopo la rapina che ha subìto.

Lascia il Qatar, come riferito dalla Federazione calcistica inglese che, attraverso un comunicato non ha svelato i motivi della sua assenza per la partita di questa sera, che si gioca contro il Senegal.

Sono di natura “familiare” i problemi emersi per il calciatore inglese ma secondo quanto si apprende dal web, la famiglia Raheem Sterling avrebbe subito una rapina nella propria abitazione, vivendo momento di puro terrore che ha costretto il giocatore britannico ad alzare bandiera bianca per il Mondiale in Qatar, abbandonando la stessa esperienza, per correre dai propri cari.

Sterling lascia il Mondiale dopo la rapina: racconto shock

Racconto shock su quanto accaduto a Raheem Sterling, la famiglia ha subìto una rapina a mano armata nella sua abitazione. Lontano dai suoi cari, a causa di quelli che sono gli impegni al Mondiale, con l’Inghilterra, tutta la famiglia era nella sua abitazione quando i malintenzionati sono entrati a mano armata per portare via i beni di valore. Oltre il bottino enorme portato a casa dai ladri, un momento drammatico vissuto dalla famiglia e Sterling non ha potuto far altro che tornare in Inghilterra, dai suoi cari.

Sterling tornerà al Mondiale? La notizia dopo la rapina

Potrebbe non essere comunque finito il Mondiale di Sterling, perché dall’Inghilterra sarebbe arrivato un “permesso”, per il viaggio di andata e ritorno. Possibile rivederlo ai quarti, se l’Inghilterra dovesse qualificarsi contro il Senegal.

