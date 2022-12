Pelé: Film e Documentari da brividi, quali sono e dove vederli 📺

E’ un momento delicato per tutto il Brasile per le condizioni del Re del calcio Pelé. L’ex giocatore è stato ricoverato nuovamente nelle ultime ore a causa dei continui problemi che gli sta dando da tempo il tumore all’intestino. Intanto, in un momento così difficile e con i Mondiali di mezzo c’è grande nostalgia proprio delle giocatore dell’ex 10 verdeoro. Scopriamo insieme quali sono i film, documentari e Serie Tv di Pelé.

Brasile: le condizioni di Pelé, tifosi in preghiera

E’ dallo scorso anno che, all’età di 82 anni, O Rei lotta contro un tumore all’intestino. In queste ultime ore sarebbe stato trasferito nel reparto per le cure palliative dell’ospedale Albert Einstein, il motivo è che il suo corpo non non risponderebbe più alle terapie chemioterapiche. Una notizia che purtroppo è stata poi confermata poco dopo. Uno dei più grandi calciatori di sempre dovrà ancora una volta lottare per vincere la sua partita più difficile. Tantissimi trofei vinti nella sua carriera, tra cui i 3 Mondiali, nel 1958, 1962 e 1970. “Amici miei, voglio rassicurarvi. Sono forte e segue le mie cure come sempre. I vostri messaggi e guardare il Brasile al Mondiale mi danno tanta energia”. Questo il messaggio che ha tenuto a mandare a tutti i suoi fan.

Molto anche a livello personale, per quella che è una delle storia più note del mondo sportivo e del calcio. La storia di Pelé è possibile riviverla guardando Film, Documentari e Serie Tv fatte in suo onore in tutti questi anni. Una storia fatta di vittorie, di battaglie anche politiche e di grande umiltà. Storie ricche di retroscena che è possibile vivere su tante piattaforme, ancor di più in questo momento.

Sono tanti i film e i documentari su Pelé.

Pelé: film e documentari

Sono ben 15 film e documentari noti sulla storia di Pelé. Il primo fatto quando ancora era in attività, quando stava per nascere la più grande e sana rivalità sportiva di sempre: Pelé Maradona, anche su film e documentari ci sono stante tante scelte sul come narrare le cose riguardo il più forte di tutti i tempi.

Intanto, oltre alla serie TV del 1969 (Os Estranhos), scopriamo quelli che sono in ordine cronologico Film e documentari su Pelé:

O Barao Otelo no Barato dos Bilhoes (1971)

A Marcha (1973)

Isto É Pelé – documentario (1974)

Os Trombadinhas (1978)

Fuga per la vittoria (1981)

A Minor Miracle (1983)

Pedro Mico (1985)

Os Trapalhoes e o Rei do Futebol (1986)

Hotshot (1987)

Solidao, Uma Linda História de Amor (1990)

Mike Bassett: England Manager (2001)

ESPN SportsCentury (2004)

Pelé eterno – documentario (2004)

Pelé: Birth of a Legend (2016)

Pelé: il re del calcio – documentario Netflix (2021)

Film e documentari Pelé: dove vederli

Tra i due film e documentari di Pelé più noti, dettagliati e ancora disponibili alla visione in maniera legale ci sono:

Pelé: Birth of a Legend del 2016 (disponibile su Amazon Prime Video);

Pelé: il re del calcio – documentario del 2021 (disponibile su Netflix).

Trailer documentario Pele Netflix: