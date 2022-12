Consigli FantaMondiale, chi schierare e chi no in Francia-Polonia e Inghilterra-Senegal

Chi schierare e chi no al FantaMondiale: ecco i consigli di calciomercato24.com. Prosegue spedita la competizione in Qatar con tante sorprese che stanno cambiando ogni pronostico: ecco chi schierare e chi no nelle partite di martedì 29 novembre 2022.

Consigli FantaMondiale giornata 3: chi schierare e chi no

Tante big stanno deludendo contro i pronostici, tante “piccole” stanno diventando le sorprese di Qatar 2022. Il primo Mondiale invernale della storia sta facendo scrivere pagine molto importanti e sta sovvertendo tanti pronostici. Dalle sorprese in campo alle polemiche politiche extracampo che stanno prendendosi la scena ogni giorno, fino alle grandi delusioni inaspettate alla vigilia.

Il FantaMondiale è certamente l’avventura più divertente di ogni tifoso di calcio che ha trovato il modo di appassionarsi al Mondiale in Qatar nonostante l’assenza dell’Italia. Il gioco con gli amici ha reso l’assenza degli Azzurri meno amara ma diventa ogni giorno sempre più difficile indovinare pronostici e i calciatori giusti da schierare per prendere bonus.

I Consigli del FantaMondiale di calciomercato24.com per gli ottavi di finale vi libereranno da ogni dubbio. Oggi, domenica 4 dicembre, scendono in campo 2 ottavi di finale: si comincia alle 16 con Francia-Polonia, con Mbappé contro Lewandowski; e si prosegue alle 20 con Inghilterra-Senegal: sarà Kane contro Koulibaly.

Consigli FantaMondiale, chi schierare e chi no in Francia-Polonia

Il terzo ottavo di finale del Mondiale in Qatar sarà Francia-Polonia. Nella giornata di ieri hanno superato i rispettivi ostacoli sia l’Olanda (che ha battuto USA 3-1) che l’Argentina (vincente contro l’Australia per 2-1). Toccherà, questo pomeriggio a Kylian Mbappé e a Robert Lewandowski provare a scrivere un altro pezzo di storia.

CHI SCHIERARE E CHI NO NELLA FRANCIA – Pagata la clamorosa sconfitta contro la Tunisia a causa dell’ampio turnover, Deschamps torna a schierare i titolari per l’ottavo di finale contro la Polonia. Giroud, Dembelé, Griezmann e Mbappé guideranno l’attacco dei Blues. A centrocampo inamovibile. Tchouameni, con lui torna Rabiot. L’unico dubbio riguarda la scelta del terzino destro: Koundéo Pavard. Ed è proprio Antoine Griezmann il consigliato di giornata: Grizou si è visto annullare un gol clamoroso contro la Tunisia e vorrà riscattarsi. Sconsigliato, a sorpresa, Olivier Giroud: il bomber del Milan potrebbe trovare vita molto difficile.

CHI SCHIERARE E CHI NO NELLA POLONIA – Dall’altra parte, invece, la Polonia torna in campo più o meno con lo stesso 11 che ha disputato le prime tre partite del Mondiale: ci sarà Zielinski a supporto del duo Milik-Lewandowski in attacco. Il consigliato speciale di calciomercato.com per la Polonia è Arek Milik. Il bomber bianconero sa come si segna nei big match partendo dall’ombra. Sconsigliato, invece, Krychowiak, che potrebbe soffrire molto le offensive dei Blues.

Consigli FantaMondiale, chi schierare e chi no in Inghilterra-Senegal

Inghilterra e Senegal si giocano, in serata, il passaggio ai quarti di finale. La vincente, si scontrerà contro la vincente della gara delle 16 tra Francia e Polonia.

CHI SCHIERARE E CHI NO NELL’INGHILTERRA AL FANTAMONIALE – Gareth Southgate potrebbe cambiare qualcosa rispetto alle scelte iniziali di questo Mondiale. A rischiare il posto da titolare sono Sterling e Mount con Rashford e Foden verso una maglia da titolare dopo la grande prestazione. Ma il consigliato speciale di questa giornata è Jude Bellingham, che con i suoi inserimenti potrebbe fare molto bene. Sconsigliato del giorno, invece, Luke Shaw, incline alle ammonizioni e contro i velocisti senegalei può essere pericoloso.

CHI SCHIERARE E CHI NO NEL SENEGAL – Soliti 11 per il ct Cissé che potrebbe essere lui l’unico assente della partita, avendo febbre alta da giorni. Il consigliato di giornata di calciomercato24.com per il Senegal è Ndiaye. Sconsigliato, invece, Dia: l’attaccante della Salernitana si troverà di fronte una difesa temibilissima.

