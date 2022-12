Napoli: infortunio Kim, è un disastro 😱

Ultimissime notizie sul calciatore del Napoli che sta affrontando i Mondiali 2022 in Qatar. La sua Nazionale continua ad andare avanti, ma lui potrebbe aver concluso qua il suo Mondiale. Non ci sono notizie confortanti riguardo lo stato di salute del giocatore, ora anche il Napoli trema come le altre big d’Europa. Tantissimi giocatori si sono infortunati in queste settimane in Qatar per le troppe partite ravvicinate.

Napoli: Kim infortunato

Dovrà stare ancora un po’ senza il suo centrale il Napoli che, con la Corea del Sud, ha raggiunto l’importante traguardo degli Ottavi di Finale dei Mondiali 2022 in Qatar. La Nazionale ha ottenuto la qualificazione al 91esimo minuto grazie ad una vittoria in rimonta ai danni del Portogallo e ora dovranno scendere in campo contro il Brasile, la favorita per la vittoria finale della competizione.

Vuole esserci a tutti i costi ad una partita così storica per lui il giocatore del Napoli che però non è al meglio della forma a causa di un problema al polpaccio accusato nei giorni scorsi, tanto che l’ultima partita con il Portogallo non è sceso nemmeno in campo.

Kim tiene il Napoli in apprensione per l’infortunio ai Mondiali.

Tutte le news sul calciomercato italiano e non solo: CLICCA QUI

Corea del Sud: condizioni Kim

Kim Min-Jae svela tutto sul suo infortunio e fa un annuncio per Corea del Sud Brasile. Il difensore sudcoreano del Napoli ha saltato l’ultima partita per un infortunio al polpaccio che non gli permette di essere al 100%. Lo stesso giocatore ha svelato di come sia stato difficile vedere la partita col Portogallo dalla panchina. Una scelta che non farà per la prossima.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato: Kante in Serie A

Napoli: rientro Kim, le ultime

Kim ha già deciso e avvisato il Napoli, rischierà di giocare Brasile Corea del Sud degli Ottavi di Finale dei Mondiali. Una partita troppo importante per il giocatore sul piano personale, lui che ha fatto tanti sacrifici per arrivare in Nazionale e giocare partite di un certo livello. Da capire in quale condizione rientrerà a Napoli il centrale una volta conclusa la competizione.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Juventus: caso Cristiano Ronaldo