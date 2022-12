Juventus: scoppia il caso Cristiano Ronaldo, club incastrato

Ultimissime notizie sul caso Juventus e la situazione che riguarda anche Cristiano Ronaldo. Il calciatore portoghese è rimasto svincolato in queste settimane dopo la rottura consensuale con il Manchester United. Allo stesso tempo il club ha deciso di puntare su nuovi obiettivi, con il portoghese impegnato ai Mondiali e solo dopo annuncerà la sua prossima squadra. Intanto, arrivano notizie importanti riguardo la situazione che interessa da vicino il giocatore portoghese e la società italiana della Juve.

Juventus: caso Ronaldo, c’è la richiesta

E’ una delle peggiori situazioni che riguardano la Juventus. Il club bianconero deve fare i conti con una situazione che sembra essere davvero assurda. Le indagini sono terminate e presto potrebbe partire il processo contro il club bianconero. La Juve si difende e vuole provare ad uscirne nel migliore dei modi possibili, ma non sarà facile. Anche perché ora a livello mediatico arrivano continui attacchi come quello del calciatore portoghese CR7 impegnato ai Mondiali in Qatar ma con una richiesta alla società di Andrea Agnelli, ormai ex presidente della Juve dopo lo scandalo scoppiato in queste ultime settimane.

Sembra che la Juventus abbia un chiaro problema con Cristiano Ronaldo sul caso stipendi e plusvalenze. Il club bianconero sta affrontando una situazione davvero difficile visto il falso in bilancio dichiarato dall’accusa che ora aspetta risposte dalla difesa (la Juventus). La società ha iniziato mandando un segnale forte, quello delle dimissioni di massa. E’ allora la Juventus ora è pronta a ripartire da zero, ma bisognerà capire che fine farà il club bianconero.

La Juventus ora deve fare i conti anche con il caso Cristiano Ronaldo.

Tutte le news sul calciomercato italiano e non solo: CLICCA QUI

Juventus: Cristiano Ronaldo fa la sua richiesta

Come svelato dall’edizione online del quotidiano Gazzetta dello Sport, c’è stata la richiesta di Cristiano Ronaldo sulle indagine della Juventus e la possibile scelta su quello che sarà il futuro del club bianconero. CR7 ha chiesto circa 20 milioni di euro alla società bianconera dopo la decisione di ‘rinunciare agli stipendi’.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Consigli Fantamondiale: le ultime di formazione

Juventus: la situazione di Cristiano Ronaldo

Il caso Juventus e Cristiano Ronaldo con la richiesta di 20 milioni circa andrà avanti per settimane e soltanto nei prossimi mesi si potrà avere una risposta definitiva riguardo quanto accaduto negli anni scorsi e che si sta riportando a galla in questo momento storico.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Serie A: retroscena per la cessione di una big