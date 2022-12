Calciomercato: Kante in Serie A, c’è il messaggio 💣

Ultimissime di calciomercato oggi sul trasferimento del centrocampista del Chelsea, tutto pronto per l’addio. Il giocatore è pronto a firmare con una nuova squadra e c’è un club italiano pronto a fare follie per lui. Arrivano aggiornamenti su come andrà a finire la situazione che ha tenuto tutti impegnati in queste giornate al Chelsea, il mercato può cambiare per dare spazio ai giovani emergenti.

Calciomercato: Kante lascia il Chelsea

C’è la sensazione che alla fine il rinnovo del contratto non si chiuderà e quindi sarà un serio problema per il Chelsea. Tanti i giocatori che vanno in scadenza di contratto e il suo allontanamento dal club è sempre più vicino al concretizzarsi. Una notizia che ne fa un’opportunità di mercato per diverse grandi aziende in Europa. Piccoli colpi a parametro zero che nel giro di pochi mesi possano andar via per una ricca cifra alla nuova firma.

Il contratto del francese terminerà il 2023, in estate e non c’era la sensazione di un cambiamento imminente come adesso. Per questo motivo Barcellona, ​​​​Real Madrid, PSG e Manchester United sfidano l’Inter per il giocatore che tra pochi mesi non sarà più sotto contratto con i Blues.

L’Inter e la Juventus si sfidano per l’ingaggio di Kante.

Juventus: Kante pronto a firmare

N’Golo Kanté vuole restare al Chelsea e firmare il rinnovo, ma occhi alla Juve. Il centrale di centrocampo ha deciso di voler restare ancora in Premier League con la maglia del Cheslsea, ma non sarà così scontato. Importanti notizie che riguardano il club in vista della prossima stagione. Nel mirino ci sono anche altri nomi come quelli che portano a Declan Rice del West Ham United e Jude Bellingham del Borussia Dortmund. Tutti profili che piacciono alla società.

Chelsea: la scelta di Kante

Kante può firmare in Serie A o con altri club una volta detto addio al Chelsea. Il club inglese non ha più intenzione di puntare forte sul giocatore esperto francese, capace di dare quantità e qualità al reparto del club londinese.

