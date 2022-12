Napoli, che occasione dal Tottenham: regalo a Spalletti in caso di Scudetto

In caso di Scudetto, sarebbe un regalo di Natale anticipato più che perfetto per Luciano Spalletti. Da scartare però solo alla fine della stagione perché è in ottica programmazione che progetta il suo Napoli, Cristiano Giuntoli. Di fronte ai rumors di mercato, anche in uscita, occhio a quella che è l’operazione in entrata e a costo zero: la novità dal Tottenham, c’è l’annuncio di mercato dall’estero per il Napoli.

Calciomercato Napoli, regalo a Spalletti: colpo dal Tottenham

È dall’estero che riportano quella che diventa un’occasione di calciomercato per il Napoli, non per l’immediato, ma per il futuro mercato che sarà. Quest’inverno il Napoli non toccherà quasi nulla, per compattarsi verso l’obiettivo tanto sognato, che porta allo Scudetto.

Scudetto prima dunque, poi progettazione, continuare sull’operato di Giuntoli della scorsa estate.

E lo stesso operato, passerà infatti per il mercato, dalle occasioni che il calciomercato stesso offrirà. Diventa dunque un’idea, regalo per Spalletti a fine stagione, colpo d’esperienza per l’attacco: Lucas Moura dal Tottenham, che arriverebbe a costo zero dagli Spurs, mandato via da Conte che non lo ritiene più idoneo al progetto.

Mercato Napoli, Lucas Moura gratis grazie al Tottenham: l’ipotesi

Dall’estero svelano l’ipotesi legata al colpo Lucas Moura, per il calciomercato che sarà del Napoli, in estate. Pur di liberarsi del pesante ingaggio del brasiliano, il Tottenham potrebbe accettare l’ipotesi della buonuscita, così da permettere al Napoli di piazzare il colpo sul brasiliano, che dovrà rinunciare anche ad una parte dello stipendio, per tornare ad essere titolare.

All’età di 31 anni – li compirà i 13 agosto 2023 – potrebbe dunque diventare il nuovo titolare del Napoli. Solo se il Tottenham dovesse decidere di liberarsene in tal senso, perché il Napoli non sarebbe disposto a spendere i circa 10 milioni di cartellino, ad oggi validi, secondo il Tottenham stesso.

Ultime Napoli, idea per le fasce: Lucas Moura può arrivare

Può arrivare Lucas Moura al Napoli, nella prossima estate. Come riferito dai colleghi di Fichajes.com, il Tottenham potrebbe lasciare partire il calciatore brasiliano. Via in estate, con la buonuscita e il Napoli che starebbe valutando diversi profili per le corsie – altro nome è quello di Adama Traorè -, potrebbe cogliere l’occasione.

