La Juventus già pensa al futuro e ai possibili colpi di calciomercato. Allegri ha già accolto tanti volti nuovi la scors estate ma ora, dopo quanto sta accadendo fuori dal campo, è arrivato il momento di ringiovanire la rosa con colpi di gran livello. La nuova dirigenza bianconera sta lavorando e sondando il terreno per diversi calciatori “importanti” ma molto giovani.

Calciomercato Juventus, pagano la clausola: le ultime

La Juventus sta lavorando sul calciomercato già in vista delle prossime stagioni. La nuova dirigenza vuole allestire la rosa migliore per tornare a vincere ma intende farlo a costi ragionati e che rientraranno nelle case societarie. L’obiettivo è quello di tenere bem saldi i conti a bilancio ed evitare ulteriori problemi anche in futuro. I volti nuovi del CdA si sono messi già al lavoro e hanno stilato già una lista di possibili colpi da mettere a segno negli anni a venire.

La Juventus pensa al mercato e a come migliorare la rosa: ma serviranno cessioni importanti. Mancano ancora dei tasselli da sistemare, già in vista di gennaio. Attualmente la rosa sembra completa e alcuni innesti di questa stagione sono anche proiettati al futuro. I bianconeri stanno già lavorando alle entrate da poter mettere a segno dopo il Mondiale e vogliono prendere dei giovani già affermati.

Secondo le ultime notizie di mercato, la Juventus sta valutando un super colpo dalla Spagna di Luis Enrique. Il reparto offensivo potrebbe restare senza Angel Di Maria nel prossimo futuro e al suo posto potrebbe arrivare uno dei giovani più interessanti del panorama mondiale.

Calciomercato Juventus: colpo Nico Williams, i dettagli

La Juventus sta iniziando a studiare per il futuro e vuole Nico Williams. Il giovanissimo estero offensivo dell’Athletic Bilbao e fratello del più noto Inaki, con cui condivide il club ma non la nazionalità, visto che il più adulto ha scelto il Ghana e lui la Spagna, potrebbe essere l’arma in più del futuro per i bianconeri.

Secondo quanto riferito da Goal, la Juventus non è l’unico club sulle tracce di Nico Williams. Il giovanissimo talento spagnolo è nel mirino dell’Arsenal che sta cercando un nuovo esterno offensivo. La nuova era del club inglese è iniziata nel migliore dei modi con Mikel Arteta che ora vuole giovani di qualità e dal futuro certo.

Il colpo Nico Williams per la Juventus sta diventando sempre più complesso. Ha iniziato a mettersi in mostra anche con la Spagna di Luis Enrique ai Mondiali e il suo futuro sarà molto importante.

Juventus, l’Arsenal affonda per Nico Williams, pagano la clausola

Nel contratto di Nico Williams c’è una clausola da 50 milioni che l’Arsenal vuole pagare per anticipare la Juventus. Il colpo potrebbe essere possibile già a gennaio, anche se l’Athletic Bilbao proverà a fare resistenza. I Gunners vogliono beffare la Juve e approfittare del momento negativo anche al di fuori del campo.

