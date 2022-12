Calciomercato Inter, scelta sul nuovo portiere: l’annuncio sul futuro 😱

Era stato preso Onana come sostituto di Samir Handanovic, ma le cose in porta potrebbero cambiare. L’atteggiamento ai Mondiali e con il Camerun non sarebbe piaciuto alla dirigenza dei nerazzurri che, di fronte ad una possibilità che arriva dal mercato, in quelle che saranno le occasioni a basso prezzo, potrà andare verso una nuova soluzione in porta per i pali di San Siro.

Calciomercato Inter, nuovo portiere: al posto di Onana

Potrebbe scegliere dunque un nuovo portiere l’Inter, di fronte a quello che è l’addio dai nerazzurri del capitano Samir Handanovic, che si avvicina verso il ritiro, considerando la sua età avanzata. Con Cordaz o con chi arriverà come terzo, occhio alla rivoluzione tra i pali, che potrebbe arrivare anche con un ipotetico addio di Onana.

Perché a costo zero potrebbe arrivare l’occasione di mercato e, quest’oggi, è arrivato un annuncio importante sul suo futuro.

Era presente nella lista di Marotta infatti, il portiere svizzero che potrebbe essere occasione di calciomercato per l’Inter ora, come svincolato: è il portiere del Borussia M’gladbach, Sommer. Quest’oggi, il ds del club, ha parlato del suo futuro. Al centro delle questioni, il suo rinnovo e l’ipotesi Inter nel 2023.

Tutte le news sul calciomercato italiano e non solo: CLICCA QUI

Mercato Inter, colpo Sommer: l’annuncio del ds

Ha parlato il ds dell’attuale club di Yann Sommer, idea di calciomercato dell’Inter. Le parole sono chiare sulla situazione legata al futuro: “Gli abbiamo dato la possibilità di recuperare dal suo infortunio, così da giocare il Mondiale con la Svizzera. Quando tornerà qui, dopo le vacanze, parleremo di quello che è il rinnovo. Possibilità di addio a zero? 50 e 50”. Il 50% che pende a favore di un acquisto a parametro zero, da svincolato, vede protagonista l’Inter.

LEGGI ANCHE >>> Inter, cessione già annunciata: “L’ha chiesto alla società” 😱

Ultime Inter, via Onana per monetizzare: Sommer al suo posto

Potrebbe scegliere di monetizzare e fare plusvalenza l’Inter, con la cessione di Onana, affidando i pali dei nerazzurri a Yann Sommer. Stando alle ultime di mercato, infatti, il portiere svizzero andrebbe a scegliere proprio l’Inter di fronte al mancato rinnovo con il club tedesco.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Inter, colpo dall’Atletico per il dopo Lautaro 😱