Importanti notizie arrivano sul futuro della panchina del club di Serie A per il proseguo della stagione. Il club non naviga di certo in acque tranquille per quanto concerne la classifica, motivo per il quale la società si è riunita nei giorni scorsi per prendere una decisione importante in merito al futuro tecnico della squadra in questa stagione. Nonostante questo la notizia era già nell’aria, mancava solo l’ufficialità che arrivata poi in giornata. Il club ha infatti deciso di esonerare il tecnico annunciando immediatamente il sostituto.

Serie A, nuovo cambio in panchina: è ufficiale

Stagione importante questa per quanto riguarda il calciomercato degli allenatori. Dopo una prima parte di campionato tutt’altro che tranquilla, una nuova panchina di Serie A è saltata nelle scorse ore, nonostante la pausa Mondiale. Il club, che già ad inizio campionato aveva cambiato tecnico, ha deciso di esonerare anche quello sul quale aveva puntato a stagione in corso per tentare una disperata inversione di marcia.

La situazione in classifica mostra tutte le difficoltà del caso, motivo per quale un nuovo allenatore potrebbe solo aiutare una squadra che, ad oggi, sembra essere praticamente condannata alla retrocessione.

Dopo l’esonero di Cioffi di inizio stagione l’Hellas Verona ha dunque deciso di cambiare nuovamente guida tecnica. Come comunicato anche dal club tramite una nota ufficiale sul proprio sito, Marco Zaffaroni è infatti il nuovo allenatore del Verona, che entra al posto di Salvatore Bocchetti.

Hellas Verona, Zaffaroni nuovo allenatore: il comunicato

Terzo cambio in panchina per il Verona in questa stagione, decisione che comunque andava solo confermata visti i rumors delle scorse settimane.

Tanti erano i nomi presenti sulla lista del presidente Setti, ma alla fine l’ha spuntata uno con una discreta esperienza nelle serie minori. Il Verona ha infatti scelto Marco Zaffaroni come nuovo allenatore della prima squadra, come confermato nel cominciato ufficiale pubblicato dal club scaligero qualche ora fa:

“Hellas Verona FC comunica di aver affidato in data odierna la conduzione tecnica della Prima Squadra a Mister Marco Zaffaroni, nato a Milano il 20 gennaio 1969. I preparatori atletici saranno Marcello Iaia e Riccardo Ragnacci. Il preparatore dei portieri sarà Massimo Cataldi. Il match analyst sarà Guido Didona”.

Calciomercato Hellas: e Bocchetti? Ruolo inedito

In questi mesi alla guida dell’Hellas l’esordiente Salvatore Bocchetti ha fatto di tutto per salvare la barca, fallendo miseramente nonostante l’ottimo lavoro svolto. Il club ha notato del potenziale nel tecnico partenopeo, motivo per il quale Bocchetti non è stato esonerato dall’Hellas, bensì affiancherà in panchina mister Zaffaroni in questa esperienza.

