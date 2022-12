Juventus: caso stipendi, hanno deciso tre calciatori

Arrivano nuove notizie riguardo l’inchiesta che ha colpito la Juventus e il suo presidente Andrea Agnelli che, lo scorso lunedì, è stato costretto a dimettersi insieme a tutto il cda della Vecchia Signora. Una decisione forte e inaspettata con i tifosi che stanno vivendo questo momento con grande apprensione anche a causa delle varie intercettazioni che stanno uscendo fuori e che evidenziano una serie di problematiche presenti all’interno della dirigenza bianconera. Spunta fuori, infanto, una nuova indiscrezione relativa alla questione del taglio degli stipendi avvenuta nel 2020.

Juventus: chi ha deciso per il taglio degli stipendi

Durante il periodo Covid la Juventus fu una delle società italiane a trovare un accordo con i propri calciatori riguardo il taglio degli stipendio. Ufficialmente, e secondo i dati del bilancio, c’è stata una manovra stipendi del periodo 2019/2020, ovvero un differimento di quattro mensilità concordato con gli atleti per fronteggiare alle difficoltà economiche dovuti dall’emergenza Covid. Un modo, questo, che ha insospettito i pm visto che sarebbe stato utilizzato anche per la stagione successiva.

Intanto emergono nuove novità riguardo questa questione che è nel mirino della magistratura. Il Tribunale di Torino ha delle intercettazioni, messaggi e mail che si sono scambiati in quel periodo calciatori e dirigenti. Intanto emergono i nomi di tre atleti che, per conto dello spogliatoio trattavano con la dirigenza della Juventus.

A rivelare tutto è l’ex difensore della Juventus Demiral che rivela come Ronaldo, Chiellini e Bonucci hanno concordato tutto con la società.

Juventus: Cristiano Ronaldo, Bonucci e Chiellini interlocutori

Secondo le ultime indiscrezioni sulla vicenda Juventus, erano tre i calciatori coinvolti nella questione relativa al taglio degli stipendi durante il periodo covid. A rivelare tutto, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, è il difensore dell’Atalanta Demiral che all’epoca militava nel club bianconero. Il centrale turco ha spiegato come Bonucci, Chiellini e Cristiano Ronaldo erano gli interlocutori della Juventus per conto dello spogliatoio bianconero.

Juventus, Demiral svela tutto

Interpellato dalla Procura di Torino, l’ex difensore della Juventus Demiral ha spiegato come il gruppo squadra aveva scelto Chiellini, Bonucci e Cristiano Ronaldo come interlocutori tra loro e la società Juve, sempre in merito alla questione degli stipendi durante il periodo covid.

