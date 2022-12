Inter, cessione già annunciata: “L’ha chiesto alla società” 😱

Il prossimo calciomercato invernale ed estivo per l’Inter possono cambiare tante cose in casa nerazzurra. I primi risultati non hanno soddisfatto società, tecnico e la tifoseria: a gennaio si proverà a migliorare la rosa e a trattenere tutti i calciatori migliori. Poi a fine campionato si ragionerà nuovamente sulla situazioni in bilico. Ecco cosa sta succedendo alla società meneghina.

Calciomercato Inter, annunciata la cessione

L’Inter è riuscita a trattenere tutti i suoi top player ma le prossime sessioni di calciomercato potrebbero cambiare molte cose. Non è da escludere una mini rivoluzione a far cambiare le carte in tavola, anche per tenere ben saldi i conti a bilancio. La tifoseria ha chiesto miglioramenti importanti ma la società ha deciso di badare alle casse e non ha speso troppo. Con più della metà della stagione ancora da disputare, i pericoli che possono arrivare dall’esterno sono molteplici.

Il calciomercato di gennaio sarà un’occasione per migliorare la rosa dell’Inter ma potrebbero arrivare anche tanti pericoli. Poi è chiaro che i cambiamenti più importanti avverranno ad agosto, sia in entrata che in uscita. I nerazzurri stanno già stilando la lista dei colpi da mettere a disposizione di Inzaghi che vuole una squadra ancora più forte-

Secondo le ultime notizie di mercato, l’Inter si è già messa in moto per la stagione 2023-24. Ci sono tante big che hanno messo nel mirino i top player nerazzurri ma nessuno si muoverà da Milano se non per cifre astronomiche.

Calciomercato, cessione Dumfries: la scelta dell’olandese

Il calciomercato dell’Inter potrebbe riguardare da molto vicino anche la cessione di Denzel Dumfries. Il laterale olandese è attualmente impegnato al Mondiale in Qatar ed è uno dei protagonisti assoluti degli Orange, con cui ha messo a segno anche il suo primo gol nella competizione.

Dumfries è il nome nel mirino del Chelsea: c’è già stata una trattativa con l’Inter la scorsa estate. E non è da escludere che a gennaio o a fine campionato, i Blues ci riproveanno, nonostante il suo contratto che lo lega ai nerazzurri fino al 2025. Il noto content creator, Er Faina, ha svelato ai microfoni di calciomercato.it in diretta su TvPlay che Dumfries sia stato vicino alla cessione durante la scorsa sessione di mercato.

“L’estate scorsa Dumfries ha chiesto espressamente all’Inter di restare a Milano“.

Ultime mercato Inter: Preciado al posto di Dumfries

Il nome di Dumfries è l’indiziato numero uno per lasciare l’Inter nel calciomercato estivo. L’olandese piace da tempo al Chelse e il Mondiale in Qatar, unito alle prestazioni che metterà in mostra in Serie A e in Champions League da gennaio in poi, potrebbero convincere i Blues a sborsare più di 30 milioni di euro.

Al suo posto, l’Inter sta studiando il colpo Angelo Preciado dal Genk. L’esterno dell’Ecuador è stato uno dei protagonisti in postivi della squadra sudamericana e potrebbe essere il sostituto di Dumfries all’Inter.

