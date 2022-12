Napoli, Kim se ne va: prenotato il sostituto a 30 milioni

Il calciomercato del Napoli partirà con la cessione di Kim Minjae. Il difensore coreano è arrivato in Serie A e si è subito imposto come titolare indiscusso nella difes di Spalletti e ha sostituito più che degnamente Kalidou Koulibaly. Al momento è impegnato con la Corea del Sud al Mondiale in Qatar e, a sorpresa, si è qualificato agli ottavi di finale, ai danni della Germania e nel suo futuro potrebbe esserci un top club.

Calciomercato Napoli, addio Kim: già scelto il sostituto

Luciano Spalletti la scorsa estate ha perso i suoi pilastri ma la rosa è stata completata con nomi poco conosciuti ma che stanno avendo un rendimento sempre più importantie. Tra questi c’è sicuramente Kim Minjae, la vera sorpresa del campionato italiano, insieme a Khvicha Kvaratskhelia di cui, però già si parlava da tempo per tante big. E dal mercato della prossima stagione potrebbero arrivare altri profili ancora non attenzionati dalle big d’Europa.

Cristiano Giuntoli e il suo staff sono già al lavoro per il calciomercto del Napoli. L’obiettivo è quello di stilare già ora la lista dei nomi da portare in azzurro in estate. Il club azzurro ha perso diversi calciatori importanti e in estate potrebbe essere costretto a dire addio ad altri nomi altisonanti.

Secondo le ultime notizie di mercato, il Napoli può perdere Kim Minjae. Il club sa che arriveranno offerte di grande spessore e sarà difficile rifiutarle, anche se il suo addio dipenderà dalla clausola rescissoria che a sua volta dipende dal fatturato dei vari club che si proporranno di prendere Kim.

Calciomercato Napoli, cessione Kim e all-in su Antonio Silva

Il Napoli e il calciomercato sono un argomento all’ordine del giorno in Italia: e ora si parla della cessione di Kim Minjae. In casa azzurra si parla già di possibili cessioni e acquisti, di entrate sorprendenti e di uscite faraoniche. Certo è che la stagione che hanno messo a punto gli azzurri fino a novembre sarà anche il trampolino di lancio per molti calciatori che si stanno mettendo in mostra.

Proprio la grande stagione di Kim ha attirato gli occhi di tanti corteggiatori stranieri che in estate potrebbero tentare l’assalto al difensore coreano. Secondo quanto riferisce corrieredellosport.it, il Napoli sta seguendo con estrema attenzione il profilo di Antonio Silva del Benfica.

Il centrale portoghese è un classe 2003 e si è già messo in mostra al Mondiale, proprio contro la Corea di Kim. Il suo futurp è già scritto: sarà uno dei big del futuro e il Napoli vuole approfittare e anticipare la concorrenza.

Napoli su Antonio Silva: vale già 30 milioni