Calciomercato, pioggia di soldi per l’attaccante: giocherà in Premier 🔥

Giocherà in Premier League, stando a quelle che sono le notizie di calciomercato che arrivano dall’estero. Scelto lui come centravanti, dopo quanto ha fatto vedere di buono. Dalla Serie A alla Premier League, dopo aver giocato in Liga per lui sarebbe la primissima esperienza in Inghilterra. Il nuovo allenatore del club inglese infatti lo ha indicato come primissimo nome per il suo attacco.

Calciomercato, colpo in attacco: giocherà in Premier League

Non baderà a spese il club inglese, il primo obiettivo per la società di Premier League è puntare tutto sull’attaccante.

Il bomber ha macinato gol nel corso di questo campionato che è arrivato al momento della sosta e lui stesso è assente dal Mondiale a causa della mancata qualificazione della sua Nazionale.

Tempo di ricaricare le pile, per poi ripartire magari proprio dalla Premier League perché Muriqi è un obiettivo di calciomercato di Lopetegui, tecnico del Wolverhampton che spera di poter chiudere in fretta per lui.

Tutte le news sul calciomercato italiano e non solo: CLICCA QUI

Mercato, l’ex Lazio giocherà in Premier League: colpo Muriqi

Sono i colleghi di Fichaje.net a riportare le ultime notizie di calciomercato sull’ex Serie A, il centravanti ex Lazio, Vedat Muriqi. Il kosovaro è un obiettivo del Wolverhampton e, a quanto pare, potrebbe trasferirsi nell’immediato, già nel mercato di gennaio. Via dal Mallorca, per il grande sogno della Premier League.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, preso l’attaccante Muriqi (UFFICIALE)

Ultime di mercato, le cifre del colpo Muriqi

Per arrivare a Muriqi, il Wolverhampton è disposto a sborsare cifre importanti per il colpo di calciomercato. Il calciatore ex Lazio, attualmente in forza al Mallorca e che ha trovato una condizione totalmente opposta a quella che fu in biancoceleste, è un obiettivo importante del Wolves, che potrebbe affidargli il reparto offensivo del club britannico. Le cifre dell’operazione toccheranno i circa 10-15 milioni di euro.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato: nuovo progetto, ha accettato di lasciare la Premier 💣