Calciomercato, ora è fatta: arriva per 70 milioni, ecco quando

Accostato diverse volte alla Serie A, alla fine il colpo di calciomercato si chiude per la bellezza di 70 milioni. Questa sera, è arrivata la conferma. Dopo un lungo corteggiamento, è giunta la notizia in merito al futuro di uno dei talenti del Lipsia, pronti al grande salto: giocherà in Champions League. In serata è arrivato l’annuncio di calciomercato, che porta conseguenze per quanto riguarda la Serie A.

Calciomercato, fatta per 70 milioni: l’annuncio

Fatta per il colpo dal Lipsia, sarà di ben 70 milioni l’operazione di calciomercato. Accostato più volte al club italiano, la scelta è stata presa. In questo mercato invernale sono infatti diversi i colpi di mercato e, tra i protagonisti, c’è il talento del Lipsia.

Il calciatore era stato accostato in Serie A, tra i rumors di mercato, a club importanti come la Juventus e il Milan. Quest’ultimo, tra l’altro, poteva far leva sui compagni di Nazionale che avrebbero potuto convincerlo all’approdo in rossonero, ma le cifre risultano ora troppo alte.

E infatti, Nkunku sarà un nuovo giocatore del Chelsea per ben 70 milioni. Troppo elevate le richieste economiche del Lipsia che avrebbe infatti accettato la proposta dei Blues, che hanno battuto la concorrenza del mercato, compresa quella dei rossoneri per il talento francese.

Mercato Milan, niente Nkunku: va al Chelsea

È il collega ed esperto di mercato, Nicolò Schira, ad annunciare il colpo di calciomercato da parte del Chelsea, su Christopher Nkunku. Il talento francese, accostato più volte al Milan con Paolo Maldini e Massara che lo tenevano d’occhio, alla fine ha scelto la destinazione Chelsea. Il motivo, ovviamente, è legato anche alla proposta economica enorme che è arrivata dal club londinese.

Ultime di mercato, Nkunku al Chelsea: solo in estate, il motivo

Il Lipsia accetterà l’offerta del Chelsea e può considerarsi infatti chiusa la trattativa che porta il francese a Londra, ma la soluzione sarà solo per l’estate. Nei prossimi mesi, infatti, vestirà la maglia del Lipsia ancora, in attesa poi di sbarcare in Premier League per il prossimo campionato.

