Calciomercato Inter, colpo dall’Atletico per il dopo Lautaro 😱

L’Inter riflette su quelle che saranno le vicende future per il proprio calciomercato, con la possibile cessione legata a Lautaro Martinez. Il “Toro”, di fronte ad una possibile importante proposta economica, direbbe addio infatti ai nerazzurri. E, di fronte a quella che è la sua cessione, il sostituto arriverebbe dall’Atletico Madrid. Beppe Marotta sta riflettendo, infatti, sulle soluzioni per il futuro del club di Milan.

Calciomercato Inter, scelto il dopo Lautaro: colpo dall’Atletico Madrid

L’Inter ragiona in merito a quelle che saranno le vicende future e il possibile sostituto di Lautaro Martinez, arriverebbe dall’Atletico Madrid. Ha voglia di lasciare l’Atletico e l’Inter, che deve risolvere una questione spinosa per il bilancio e per l’attacco stesso, potrebbe piazzare il colpo proprio dalla Spagna.

La valutazione economica di Lautaro è infatti ancora alta, al contrario di quella di Romelu Lukaku, che potrebbe comunque essere riscattato a fine stagione, a cifre inferiori rispetto a quelli che sono gli accordi fissati in origine.

E di fronte al riscatto di Lukaku, andrebbe via Lautaro: al suo posto, dall’Atletico Madrid, il colpo di calciomercato porta a Matheus Cunha per l’Inter.

Tutte le news sul calciomercato italiano e non solo: CLICCA QUI

Mercato Inter, colpo Matheus Cunha: la notizia

È dalla Spagna e sono precisamente i colleghi di Fichajes.net a riportare le ultime notizie sul colpo di calciomercato che porta a Matheus Cunha, obiettivo dell’Inter, per la prossima stagione.

Il calciatore brasiliano ha per ora deluso all’Atletico e cercherebbe una nuova soluzione, per il futuro. E l’Inter, che potrebbe aver bisogno di un nuovo innesto al posto di Lautaro Martinez, potrebbe piombare su di lui.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Inter, colpo in difesa dalla Roma: sostituirà De Vrij💣

Ultime Inter, Matheus Cunha è il colpo: cifre e dettagli

Dalla Spagna riportano i dettagli del colpo legato a Matheus Cunha. Il calciatore, che piace all’Inter, potrebbe arrivare per circa 25-30 milioni, nella prossima estate. E sullo sfondo, interessate al brasiliano, ci sono anche Aston Villa e Manchester United, dalla Premier League.

LEGGI ANCHE >>> Inter, flop Lukaku anche al Mondiale: deciso dove giocherà l’anno prossimo🧐