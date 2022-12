Inter, flop Lukaku anche al Mondiale: deciso dove giocherà l’anno prossimo🧐

Importanti novità arrivano sul futuro di Romelu Lukaku nel prossimo calciomercato. Alla vigilia del Mondiale in Qatar il gigante belga era considerato uno dei possibili traghettatori dei Diavoli Rossi verso un’incredibile titolo, ma l’attaccante dell’Inter ha ammutinato i suoi compagni compiendo errori clamorosi contro la Croazia che sono costati l’eliminazione al Belgio. Dopo aver deluso in Serie A Lukaku ha dunque fatto lo stesso anche al Mondiale, sancendo indirettamente il suo futuro all’Inter, pronta a parlare presto con il Chelsea per definire il tutto.

Calciomercato Inter, futuro Lukaku: le ultime

In queste settimane di sosta in casa Inter si stanno interrogando sul futuro di Romelu Lukaku. Il belga, tornato fra l’entusiasmo della piazza e della dirigenza, ha inciso poco e nulla in questa prima parte di stagione nella formazione di Simone Inzaghi, complici anche un paio di infortuni che l’hanno costretto a rimanere fermo ai box per diverso tempo.

L’assenza di Lukaku in questi primi mesi di stagione non è affatto pesata a Simone Inzaghi, dato che Lautaro e Dzeko hanno compensato all’assenza del belga che, dopo il terribile fallimento in Qatar con il suo Belgio, avrebbe indirettamente segnato il suo futuro il prossimo anno.

Nelle ultime settimane sembrava fosse già segnato il futuro dell’attaccante di proprietà del Chelsea ma, stando a quanto riportato questa mattina da ‘La Gazzetta dello Sport‘, l’Inter potrebbe sfruttare a suo favore il flop al Mondiale di Lukaku per rinnovarne il prestito nel prossimo calciomercato.

Inter, Lukaku verso la conferma? Il possibile scenario

Lukaku e l’Inter si sono ritrovati in estate ma l’impatto non è stato devastante come ci si aspettava. Il belga ha solo 5 presenze e 2 gol all’attivo: numeri condizionati dagli infiniti problemi fisici di questo inizio di stagione.

Mentre prima il Chelsea voleva attendere sul prendere una decisione sul futuro dell’attaccante, dopo il deludente Mondiale i Blues si sono decisi, lasciando il futuro di Romelu Lukaku nelle mani dell’Inter per quanto riguarda il prossimo calciomercato estivo. La rosea questa mattina ha infatti titolato “Lukaku a tutta Inter“, rilevando come il Chelsea dopo il Mondiale abbia aperto al prolungamento del prestito dell’attaccante ai nerazzurri per un altro anno, opzione che ora spetta solo all’Inter scegliere di attuare o meno.

Calciomercato Inter: Lukaku vuole ripartire in nerazzurro

Dopo il fallimento in Qatar Romelu Lukaku vuole ripartire all’Inter, aprendo intriganti scenari di mercato per quanto riguarda la prossima sessione estiva. La volontà del belga potrebbe essere infatti esaudita prolungando il prestito in nerazzurro di un’altra stagione, ma nulla esclude che a questo non possa essere affiancato un diritto di riscatto che farebbe tornare a titolo definito Lukaku all’Inter nell’estate del 2024.

