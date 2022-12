Calciomercato Inter, colpo in difesa dalla Roma: sostituirà De Vrij

Importanti novità arrivano sul calciomercato in entrata dell’Inter. Le questioni che più tengo banco in casa nerazzurra sono sicuramente i rinnovi di Milan Skriniar e Stefan De Vrij, anche se per quest’ultimo il futuro sembra essere lontano da Milano. Nonostante le contrattazioni Marotta non ha alcuna intenzione di farsi trovare impreparato e, stando alle ultime notizie, sarebbe vicino al chiudere per giugno un colpo dalla Roma.

Calciomercato Inter, colpo in difesa: arriva dalla Roma

L’obiettivo principale dell’Inter per gennaio è quello di rinnovare Milan Skriniar e renderlo una vera e propria bandiera del club nerazzurro, blindandolo a cifre da top player. Questo potrebbe provocare lo scontento di alcuni giocatori che da tempo sono in attesa di notizie per quanto riguarda il loro futuro a Milano.

Tra questi c’è sicuramente Stefan de Vrij che, nelle ultime due stagioni, non ha avuto un rendimento tale da meritare il rinnovo, Le trattative sono iniziate tra Marotta e gli agenti del giocatore, ma queste starebbero andando a rilento perchè l’ad meneghino starebbe valutando diverse alternative, una delle quali provenienti dalla Roma.

Stando infatti a quanto riportato dall’odierna rassegna stampa do ‘Tuttosport‘, l’Inter potrebbe pensare di sostituire De Vrij e rinforzare la propria difesa nel prossimo calciomercato estivo prendendo dalla Roma Chris Smalling.

Inter, obiettivo Smalling per la difesa: è il colpo a parametro zero

L’Inter, complice anche una situazione societaria complicata, a livello economico, ha basato le ultime due sessioni estive di mercato su colpi importanti a parametro zero, come ad esempio Calhanolgu ed Onana. Marotta si starebbe guardando intorno per provare a chiuderne altri anche per la prossima estate, così da rendere man mano sempre più competitiva la rosa di Simone Inzaghi.

L’ultimo nome è per l’appunto quello di Chris Smalling, difensore della Roma che l’Inter potrebbe provare a prendere a parametro zero nel prossimo calciomercato estivo. L’inglese è infatti in scadenza con i giallorossi, con i quali ad oggi non è stata aperta ancora nessuna discussione e, dato il futuro incerto di De Vrij, Marotta starebbe pensando di privare l’ex Mourinho del suo miglior difensore.

Calciomercato Inter: Smalling e la clausola pro Roma

L’Inter starebbe monitorando con attenzione il futuro di Chris Smalling, in scadenza con la Roma, nella speranza di provare a portarlo a Milano nel prossimo calciomercato. C’è però una condizione che non aiuta affatto i nerazzurri.

Il club giallorosso, infatti, potrebbe attivare una clausola per far rinnovare automaticamente l’inglese al raggiungimento di un certo numero di presenze, stravolgendo completamente le carte in tavola e mettendo di conseguenza spalle al muro l’Inter e tutte le altre pretendenti.

