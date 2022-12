Serie A, arriva Adama Traorè: non al Napoli, svelato il club

Non arriverà al Napoli, ma sì in Serie A ed è dall’Inghilterra che svelano il futuro dell’esterno spagnolo. Dal Barcellona al Wolves, ha voglia di rimettersi ora di nuovo in gioco, ma andando via a titolo definitivo questa volta e arrivando addirittura gratis, attraverso quella che è la scadenza di contratto. Fissata al 30 giugno 2023, perché il calciatore del Wolves non rinnoverà con il club britannico, dando la possibilità ad un club di Serie A di prenderlo gratis.

Calciomercato Serie A, colpo Adama Traorè: niente Napoli

Niente Napoli per Adama Traorè, dall’Inghilterra fanno sapere che però il futuro sarà comunque in Italia e in Serie A. Una beffa vera e propria per Cristiano Giuntoli, che stava pregustando l’idea di prenderlo a titolo gratuito, cercando di formalizzare l’operazione a costo zero, prendendolo come svincolato, al termine di questa stagione.

Gli azzurri si erano mossi anzitempo, ma ora le cose sembrano cambiare perché si sarebbe inserito un club italiano.

La concorrenza è forte per il Napoli su Adama Traorè perché a prenderlo sarà l’Inter, secondo quelle che sono le indiscrezioni di calciomercato che arrivano dall’Inghilterra.

Tutte le news sul calciomercato italiano e non solo: CLICCA QUI

Mercato Inter, colpo gratis: arriva Adama Traorè in estate

Sono i colleghi britannici di 90Min a riportare le ultime di calciomercato in casa Inter, in merito al colpo a titolo gratuito che porta ad Adama Traorè. L’esterno spagnolo è in uscita dal Wolves ed è già annunciato il suo mancato rinnovo, con la voglia di giocare altrove a fine stagione.

L’idea di giocare in Serie A stuzzica il calciatore che diventerebbe il perno a tutta fascia come jolly vero e proprio per le corsie di Inzaghi, sia sulla destra che sulla sinistra. E il colpo si chiuderà a costo zero, per l’estate, beffando così il Napoli che stava monitorando la sua situazione.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, colpo in difesa dalla Roma: sostituirà De Vrij💣

Ultime Inter, Adama Traorè in nerazzurro per un motivo

A differenza del Napoli, l’Inter potrebbe aver bisogno del profilo di Adama Traorè come opzione per le corsie. Il Napoli, con la permanenza di Lozano e Politano, oltre che degli altri esterni del 4-2-3-1 di Spalletti, non partirebbe all’assalto per lui. Pertanto, il colpo può essere piazzato dall’Inter.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato, Adama Traore: il ds studia il colpo