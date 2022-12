Da protagonista al Mondiale a colpo di mercato: a gennaio giocherà la Champions

Il Mondiale riserva sempre storie di calcio incredibili. Molto spesso capita che durante la Coppa del Mondo alcuni giocatori riescano a mettersi in mostra grazie alle loro prestazioni, attirando l’attenzione dei migliori club del mondo. E’ il caso di una delle facce note della Serie A che, protagonista in Qatar con la propria Nazionale, è diventato obiettivo di mercato di uno dei top club assoluti in Europa, desideroso di portarlo alla corte del mister e renderlo protagonista non solo in campionato ma anche in Champions League.

Calciomercato: dalla Serie A alla Champions grazie al Mondiale

Durante questa inusuale sosta invernale molti club stanno seguendo con attenzione il Mondiale per studiare alcuni colpi in vista del prossimo calciomercato. Gli occhi ricadono non solo sulle solite top, ma anche su un paio di “underdog” che stanno stupendo tutti in queste settimane in Qatar.

Molti sono i giocatori di Serie A impegnati in questa competizione, alcuni con Argentina, Brasile e Francia, quindi con le super favorite, altri per l’appunto con le “underdog“. Tra le rose delle sfavorite figura un giocatore “italiano” in particolare che, nelle tre sfide di girone con la propria Nazionale, ha stupito una dei club più importanti e forti in Europa, convincendolo a puntare su di lui a gennaio.

Stando infatti a quanto riportato da SkySport Deutschland, il Liverpool sarebbe intenzionato a rinforzare il proprio centrocampo nel prossimo calciomercato con Sofyan Amrabat della Fiorentina, uno degli artefici della storica qualificazione del Marocco agli ottavi di Champions di questa Coppa del Mondo.

Serie A, il Liverpool vuole Amrabat: la Fiorentina trema

L’ottimo Mondiale che sta disputando Sofyan Amrabat con il Marocco ha acceso l’interesse di tanti club sul giocatore della Fiorentina. Il Liverpool è sicuramente uno di questi, pronto e desideroso ad affondare il colpo decisivo per il marocchino dei Viola già a gennaio, così da regalare a Jurgen Klopp il tanto ricercato centrocampista.

Stando alle ultime notizie, però, Commisso non avrebbe alcuna intenzione a credere il giocatore, ma all’interessamento di un club come il Liverpool Amrabat ha immediatamente aperto alla possibilità di trasferirsi già nel prossimo calciomercato invernale.

Mantenere un giocatore scontento in rosa non avrebbe senso, motivo per il quale la Fiorentina potrebbe cedere Amrabat solo a cifre che gli permetterebbero di trovare sul mercato un valido sostituto.

Calciomercato Fiorentina: fissato il prezzo per Amrabat

Nonostante le insistenti voci di mercato, ad oggi non c’è alcuna trattativa tra la Fiorentina ed il Liverpool per Amrabat. Il club Viola inizia però a correre ai ripari dettando legge, ovvero stabilendo il prezzo del cartellino del suo giocatore.

Stando infatti a quanto riportato da Florian Plettenberg, la Fiorentina sarebbe disposta a lasciar partire Sofyan Amrabat nel prossimo calciomercato solo difronte ad un’offerta di almeno 30 milioni di euro.

